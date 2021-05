Thêm 16 bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng

Bắc Giang là địa phương có thêm nhiều bệnh nhân Covid-19 nhất. Những người này liên quan ổ dịch khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu.

Theo bản tin trưa 15/5, Bộ Y tế thông báo 6 tỉnh, thành phố có thêm bệnh nhân là Bắc Giang (9), Điện Biên (2), Hà Nội (2), Bắc Ninh (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1).

Ngoài ổ dịch trong các khu công nghiệp tại Bắc Giang, những bệnh nhân ở Điện Biên, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nội đều là F1 của ca mắc đã được công bố.

Ca bệnh tại Hà Nam liên quan chuyến bay có chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19. Bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung.

Ngoài các ca trong nước, Việt Nam có thêm hai bệnh nhân trở về từ Malaysia và Nhật Bản. Một người được cách ly tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trường hợp còn lại điều trị ở Đà Nẵng.

Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến nay, tổng số bệnh nhân mới lây nhiễm trong cộng đồng ở nước ta là 823 người.

Hiện tại, các ca mắc mới tại Việt Nam hầu hết thuộc diện đã cách ly. Tuy nhiên, số lượng ca mắc mới trong khu công nghiệp vẫn tăng cao. Đặc biệt, Bắc Giang vừa xuất hiện thêm một ổ dịch tại khu công nghiệp Quang Châu.

Đà Nẵng vừa có kết quả giải trình tự gene trên các mẫu bệnh phẩm từ người mắc Covid-19 của 4 ổ dịch gồm khách sạn Phú An, khu công nghiệp An Đồn, bar New Phương Đông, thẩm mỹ viện Amida. Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng, cho biết các bệnh nhân tại thành phố đều nhiễm B.1.1.7 (biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Anh).