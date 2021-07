Thêm 147 bệnh nhân Covid-19 tại 10 tỉnh, thành

Trong sáng 2/7, TP.HCM ghi nhận thêm 118 bệnh nhân Covid-19, cao nhất so với các tỉnh còn lại.

Theo bản tin sáng 2/7 của Bộ Y tế, 147 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (118), Phú Yên (10), Đồng Nai (5), An Giang (4), Long An (3), Nghệ An (2), Đồng Tháp (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1).

Trong đó, 122 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc địa điểm đã được phong tỏa.

Nghệ An: Hai bệnh nhân là F1 của BN14118, đã được cách ly từ trước.

Long An: 3 ca mắc mới là F1, đã được cách ly.

Đồng Nai: 5 ca mắc mới đều là F1, liên quan chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), đã được cách ly từ trước.

Phú Yên: Ca mắc mới là các trường hợp F1 trong khu cách ly, vùng đã phong tỏa.

Hà Tĩnh: Bệnh nhân là nam, 7 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, F1 của BN17085, đã được cách ly từ trước.

Khánh Hòa: Nam, 6 tuổi, địa chỉ tại TP Nha Trang, F1 của BN13960, đã được cách ly.

An Giang: 4 người là các trường hợp F1, đã được cách ly.

Đồng Tháp: Hai ca bệnh là F1, đã được cách ly từ trước.

TP.HCM: 94 ca là các trường hợp trong khu cách ly, phong tỏa. 24 người còn lại đang được điều tra dịch tễ.

Bình Phước: Nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; là F1 của BN17087.





Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 15.905 ca ghi nhận trong nước và 1.822 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ 27/4 đến nay là 14.335, trong đó, 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. 8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn.

Số lượng xét nghiệm đã thực hiện từ 29/4 đến nay là 3.202.266 cho 7.437.135 lượt người.

Từ ngày 27/4 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam và lan ra 50 tỉnh, thành phố. Trong đó, TP.HCM đang là điểm nóng khi vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới và chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Ngoài ra, Bình Dương cũng đang có số ca mắc mới cao trong những ngày gần đây.

Các chuyên gia cho rằng những yếu tố nguy cơ ở tỉnh này tương tự TP.HCM. Điều khác biệt là tập trung nhiều ở khu công nghiệp và nhà trọ liên quan. Tuy nhiên, những ca bệnh còn khu trú ở các dây chuyền sản xuất, phân xưởng.

Bình Dương đang thực hiện Chỉ thị 16, đóng cửa nhà máy khi có ca bệnh, cách ly tập trung công nhân cùng nhà máy sản xuất, xét nghiệm trên diện rộng khu nguy cơ.