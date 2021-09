Thêm 10.489 ca mắc Covid-19, TP.HCM có hơn 5.700 F0

Theo thông tin từ Bộ Y tế, 37 tỉnh, thành phố ghi nhận thêm ca mắc Covid-19. TP.HCM tăng 434 ca so với ngày 15/9.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 10.489, ghi nhận tại 37 tỉnh, thành phố, 6.537 ca cộng đồng.

Các địa phương có số ca mắc cao là TP.HCM (5.735), Bình Dương (2.998), Đồng Nai (567).

Số bệnh nhân tử vong là 234, trong đó, TP.HCM có 160 trường hợp.

14 tỉnh, thành phố có 2 tuần không ca mới

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 101 ca. TP.HCM tăng 434 ca, Bình Dương giảm 230 ca, Đồng Nai giảm 241 ca, Long An giảm 143 ca, Kiên Giang tăng 15 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.347 ca/ngày.

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 16/9 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Kiên Giang An Giang Tiền Giang Cần Thơ Tây Ninh Quảng Bình Số ca mắc trong ngày Người 5735 2998 567 281 198 126 81 60 58 43

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 656.129 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, nước ta đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.669 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 651.726 ca, trong đó có 420.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (320.823), Bình Dương (169.073), Đồng Nai (37.736), Long An (29.570), Tiền Giang (12.642).





Hơn 5.700 bệnh nhân nặng

Trong ngày, 10.901 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19. Tổng số ca được điều trị khỏi: 423.551 người.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 3.640, thở oxy dòng cao HFNC: 1.058, thở máy không xâm lấn: 135, thở máy xâm lấn: 885, ECMO: 32.

Tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn, nước ta ghi nhận 234 ca tử vong tại TP.HCM (160), Bình Dương (46), Long An (10), Tiền Giang (6), Nghệ An (3), Tây Ninh (2), Bến Tre (2), Thanh Hóa (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Cà Mau (1), Hà Nội (1). Ngoài ra, Bộ Y tế bổ sung 5 ca tử vong tại Tiền Giang (3), Kiên Giang (2).

Như vậy, trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 256 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.425 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua, ngành y tế đã thực hiện 206.892 xét nghiệm cho 884.347 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 15.959.983 mẫu cho 46.697.477 lượt người.

Ngày 15/9, 715.550 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 32.296.517 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 26.307.653 liều, tiêm mũi 2 là 5.988.864 liều.

Sáng nay, khoảng 852.480 liều vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 đã về đến Hà Nội. Đây là đóng góp của chính phủ Đức thông qua cơ chế Covax cho chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam. Với lô vaccine này, Việt Nam đã nhận 12.578.110 liều vaccine Covid-19 thông qua cơ chế Covax.

Bộ Y tế cũng vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng.

Bộ Y tế đề nghị tiếp tục tiêm cho tất cả trường hợp từ 18 tuổi trở lên theo quy định, không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn. Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19, bộ sẽ có hướng dẫn sau. Ngoài ra, việc kết hợp 2 liều vaccine Covid-19 phải được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu có các cách kết hợp vaccine khác, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn sau.





Vì sao người đã tiêm vaccine Covid-19 vẫn cần thực hiện 5K? Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, người dân không cần thiết phải thực hiện xét nghiệm kháng thể sau khi tiêm vaccine Covid-19 mà nên tiếp tục tuân thủ biện pháp 5K.