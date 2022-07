'The Sea Beast' - thủy quái không ác độc

Quái vật Red Bluster được xây dựng bí hiểm, to lớn - tượng trưng cho sự nguy hiểm nhưng thực chất lại là người bạn hiền lành.

Maisie (Zaris-Angel Hator lồng tiếng) là cô bé mồ côi có cha mẹ từng làm thợ săn. Cả hai bỏ mạng sau khi bảo vệ dân làng khỏi thủy quái. Thừa hưởng đam mê, cô mong mỏi rời đất liền với tôn chỉ “sống phồn vinh, chết vĩ đại”.

Trên con đường thực hiện ước mơ, Maise gặp Jacob Holland (Karl Urban) - thuyền trưởng tàu Inevitable. Anh đồng thời là huyền thoại sống trong giới thợ săn, từng giết 4 con quái vật biển chỉ trong 2 ngày. Cùng nhau, bộ đôi giương buồm ra biển lớn, quyết tâm tìm kiếm vinh quang.

The Sea Beast mang đến sự thú vị, với bộ đôi nhân vật chính khác biệt từ ngoại hình đến cá tính.

Cốt truyện thân quen, gần gũi

Bằng cách khai thác sâu tính cách bộ đôi, The Sea Beast giúp khán giả hiểu thêm những khó khăn, nỗi niềm giấu kín trong hành trình đi tìm chính nghĩa của họ.

Trong khi Maisie có tâm hồn bay bổng, Jacob trái ngược hoàn toàn. Anh khô khan và luôn tin loài thủy quái là độc ác. Song, khi cùng nhau trên đảo hoang Jacob đã thay đổi định kiến của mình.

Ngoài ra, có thể thấy phim cá tính hóa Maisie như một nhân vật phá bỏ mọi rào cản. Lời thoại và hành động của cô khiến khán giả đồng cảm khi dám đứng lên phản bác quan niệm sai lầm. Maisie tượng trưng cho thế hệ trẻ luôn tự tin và dám hướng tới điều vĩ đại.

Là thợ săn, Jacob phân vân giữa sự thật vừa khai phá và niềm tin trường tồn quái thú là loài vật hại người. Nhân vật là lớp người lớn nhiều kinh nghiệm, song phải tập chấp nhận thế giới đã thay đổi, đồng thời dành nhiều sự tôn trọng hơn cho thế hệ trẻ.

Có thể thấy, ngoài việc kể một câu chuyện phiêu lưu lý thú, The Sea Beast còn lồng ghép thông điệp về sự kết nối giữa hai thế hệ. Nếu trong Up (2009), hai ông cháu nhân vật chính có sự cách biệt lớn về tuổi tác, thì mối quan hệ giữa Jacob và Maisie giống những gì thế hệ Gen Y (1981 - 1996) và Gen Z (1997 -2012) đang trải qua.

Tác phẩm khuyến khích tinh thần phiêu lưu, cũng như nỗ lực xóa nhòa khoảng cách thế hệ.

Phần nhìn ấn tượng

The Sea Beast tạo nên sự khác biệt nhờ ngôn ngữ hình ảnh và góc quay đổi mới.

Đạo diễn Chris Williams cùng đội ngũ sáng tạo mang đến một khung cảnh to lớn, với đại dương hùng vĩ nơi con người chỉ là những sinh vật nhỏ bé, dễ tổn thương. Nhờ vậy, phim khắc họa rõ thêm tâm lý nhân vật. Hình ảnh Maisie và Jacob như hạt cát giữa biển khơi làm lộ rõ nỗi cô đơn bên trong họ.

Đạo diễn nhấn mạnh tầm quan trọng của quái thú qua màu sắc và thân hình to lớn. Quái vật Red Bluster khoảng nửa đầu phim được xây dựng bí hiểm, to lớn - tượng trưng cho sự nguy hiểm. Nhưng khi được thỏa sức về với đại dương xanh, Red Bluster đơn giản là người bạn hiền lành.

The Sea Beast có những đại cảnh ấn tượng, ngang tầm phim điện ảnh.

Bên cạnh đó, phim tạo không khí vui vẻ nhờ tận dụng âm nhạc để thể hiện tâm trạng. Các trường đoạn hòa ca ăn mừng giúp khán giả như cùng nhân vật bước vào chung không gian và thời gian.

Nhờ nội dung thu hút và hình ảnh sống động, tác phẩm của đạo diễn Chris Williams được yêu thích dù gặp ý kiến trái chiều. Theo Film Week, The Sea Beast hấp dẫn nhưng quá dễ đoán. Nội dung phim tương tự How to Train Your Dragon (2010) của hãng DreamWorks hay Monsters, Inc. (2001) của Pixar. Việc sử dụng chung công thức khiến phim hay nhưng không mang cảm giác mới mẻ.

Jacob và Maisie lạc đến đảo hoang, khám phá các loài vật biển, nhận ra chúng không ác độc nên kết bạn. Cốt truyện dễ khiến người xem liên tưởng đến việc Hiccup phát hiện ra Night Fury và chuỗi ngày kết thân, biến ngôi làng chuyên săn bắt rồng trở thành nơi định cư của chúng. Sự tương đồng giữa hai bộ phim khiến mạch truyện The Sea Beast trở nên dễ đoán.

Quái vật Red Bluster có tạo hình đáng sợ ban đầu, song đáng yêu về sau.

Chia sẻ với Collider, đạo diễn Chris Williams nói lấy cảm hứng từ cuộc phiêu lưu trong phim Raiders of the Lost Ark. Ông yêu thích những phim hành động và mong làm một bộ phim đúng phong cách này. Chris Williams có 25 năm gắn bó với Disney, là nhà làm phim đứng sau Frozen (2013), Big Hero 6 (2014) và Moana (2016).

Phim gặt hái thành công khi nhận được 95% "tươi" trên Rotten Tomatoes, với hơn 90 đánh giá từ các nhà phê bình. Chuyên trang đánh giá phim Roger Ebert bình luận phim có thông điệp giá trị, truyền tải bài học cuộc sống một cách nhẹ nhàng.

Tóm lại, The Sea Beast là phim hoạt hình phù hợp với mọi lứa tuổi, có chất lượng tốt về nội dung và hình ảnh. Phim mang đến sự đổi mới cần thiết cho đạo diễn Chris Williams sau nhiều năm gắn bó Walt Disney.