The Rock và loạt lùm xùm với 'Black Adam'

Dwayne “The Rock” Johnson đã ra thông báo chính thức về tương lai của "Black Adam" sau loạt tin mâu thuẫn với nhà sản xuất.

The Rock tiết lộ tương lai của Black Adam. Ảnh: Warner Bros..

Thời gian qua, người hâm mộ toàn thế giới đã ngỡ ngàng trước loạt hành động cải tổ lại Vũ trụ điện ảnh DC (DCU) của James Gunn. Việc tài tử Henry Cavill chia tay vai diễn Superman. Hậu truyện Wonder Woman và tương lai mịt mờ của Jason Momoa trong DCU là những chủ đề nóng. Tài tử Dwayne "The Rock" Johnson cũng trở thành tâm điểm bàn tán trước loạt lùm xùm với nhà sản xuất Black Adam.

The Rock chật vật với nhà sản xuất "Black Adam"

Dành gần 2 thập kỷ để đưa phản anh hùng Black Adam lên màn ảnh lớn, bom tấn được mong đợi của The Rock hụt hơi khi chỉ thu về con số khiêm tốn 391 triệu USD toàn cầu sau 7 tuần ra rạp. Theo nhận định từ giới chuyên môn, Black Adam cần đạt 600 triệu USD toàn cầu mới được xem là hòa vốn.

Nhiều khả năng, những con số đáng thất vọng về doanh thu làm dấy lên mâu thuẫn giữa ban lãnh đạo Warner Bros. và The Rock.

Mở đầu là cho loạt lùm xùm là việc Johnson đã đưa ra những số liệu vô căn cứ về Black Adam. Theo đó, tài tử tỏ ra hào hứng khi tuyên bố trên trang Twitter cá nhân rằng bom tấn nhà DC đã vượt qua mốc hòa vốn, đồng thời thu về 52- 72 triệu USD lợi nhuận. Đáp lại, ban lãnh đạo Warner Bros. lên tiếng đính chính các báo cáo doanh thu được lan truyền là sai sự thật.

Chỉ vài ngày sau, The Rock tiếp tục khiến dư luận dậy sóng khi bỏ theo dõi hãng phim Warner Bros. và Black Adam trên Instagram. Trong đoạn tweet đăng tải ngày 17/12, tài tử cho biết bản thân chưa bao giờ theo dõi 2 tài khoản trên.

Lý giải cho hành động của The Rock xuất phát từ việc James Gunn tái khởi động nhân vật Superman. Trước đó, Johnson dành nhiều thời gian thuyết phục hãng phim đưa Henry Cavill trở về. Việc Cavill ngừng đóng Người đàn ông thép khiến The Rock cảm thấy không được tôn trọng.

Black Adam của The Rock đuối sức khi thu về doanh thu thất vọng. Ảnh: Warner Bros..

Mới đây, Screen Rant đưa tin Dwayne Johnson đã đưa ra thông báo chính thức về tương lai của Black Adam cũng như những sự việc vừa qua.

"James Gunn và tôi đã có khoảng thời gian trao đổi với nhau. Black Adam sẽ không tham gia vào chương đầu tiên của vũ trụ mới. Dẫu vậy, DC và Seven Bucks thống nhất sẽ tiếp tục khám phá tiềm năng của Black Adam trong đa vũ trụ của DC sau này. Tôi và Gunn có mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm. Tôi mong rằng không chỉ DC mà Marvel đều sẽ gặt hái được những thành công to lớn", The Rock chia sẻ.

Nam diễn viên cho hay đây là quyết định của James Gunn cùng ban lãnh đạo nhà DC. Tài tử nhận định họ là những người có tầm nhìn và đầy sáng tạo. Ngoài ra, The Rock cũng gửi lời cảm ơn tình cảm người hâm mộ dành cho Black Adam. Qua đó, nam diễn viên khép lại loạt lùm xùm với ban lãnh đạo, đồng thời để ngỏ về tương lai đầy hứa hẹn của Black Adam.

Canh bạc của James Gunn

Nhìn nhận khách quan, người hâm mộ không thể phủ nhận tầm nhìn vĩ đại và những cống hiến của Zack Snyder với Warner Bros.. Dàn diễn viên trở thành thương hiệu siêu anh hùng như Henry Cavill, Ben Afleck, Gal Gadot, Jason Momoa hay The Rock đều đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Không chỉ chinh phục được khán giả, các nhân vật do họ vào vai đã trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng.

Những năm qua, chứng kiến sự bùng nổ từ Marvel, ban lãnh đạo Warner Bros. cho thấy sự chậm chạp và thiếu chỉn chu trong việc phát triển vũ trụ siêu anh hùng của riêng mình. Vì lẽ đó, những thay đổi từ James Gunn là cần thiết đối với Vũ trụ điện ảnh DC.

James Gunn được kỳ vọng "khoác lên tấm áo mới" cho siêu anh hùng nhà DC. Ảnh: IndieWire.

Hiểu rõ di sản Zack Snyder cùng dàn diễn viên để lại, đây sẽ là bài toán siêu khó cho James Gunn khi gây dựng vũ trụ điện ảnh cho riêng mình. Việc tái cấu trúc cho toàn bộ vũ trụ DC sẽ là thử thách khổng lồ với Gunn. Trách nhiệm của Gunn thêm nặng nề khi vừa phải vượt qua cái bóng cũ đồng thời được kỳ vọng mang đến sự phát triển lâu dài và bùng nổ cho DCU.

Là người có tầm nhìn bao quát và óc sáng tạo, tài năng của James Gunn là điều không phải bàn cãi qua các dự án như Guardians of the Galaxy hay The Suicide Squad. Dẫu vậy, người hâm mộ chưa thể hoàn toàn tin tưởng trước những thay đổi "đột phá" mà Gunn mang đến.

Bản kế hoạch 10 năm mà vị đạo diễn người Mỹ đang trong quá trình xây dựng gần sớm được công bố. Khi đó không chỉ khán giả mà giới quan sát mới có thể đánh giá một cách toàn diện và khách quan về định hướng của James Gunn.