The Rock nói về khoảnh khắc gây sốt với Adele

The Rock lên ý tưởng tạo bất ngờ cho Adele trước một tuần diễn ra sự kiện Grammy. Anh tiết lộ luôn hâm mộ nữ ca sĩ.

The Rock tạo bất ngờ cho Adele ở Grammy lần thứ 65.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety ngày 7/2, The Rock tiết lộ từng tặng hoa cho Adele khi không thể tham gia show nhạc One Night Only của nữ ca sĩ. Tài tử yêu mến Adele và biết rằng giọng ca Hello cũng rất quý anh. Vì thế, anh quyết định làm điều gì đó cho Adele ở lễ trao giải Grammy lần thứ 65.

Khi The Rock xác nhận dự Grammy, nhà sản xuất điều hành của chương trình là Ben Winston Fulwell đã đề xuất với tài tử ý tưởng gây bất ngờ cho Adele. Tài tử Fast and Furious bày tỏ: "Chúng tôi muốn làm điều đặc biệt cho Adele. Tôi biết Adele là fan đích thực của mình, cô ấy đã bày tỏ chuyện đó rất nhiều lần. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng là người hâm mộ của cô ấy - về âm nhạc, hành trình phát triển sự nghiệp, cũng như sự cởi mở và cá tính thẳng thắn trong con người cô ấy. Tôi luôn ngưỡng mộ Adele".

Trên sân khấu hôm đó, người dẫn chương trình Trevor Noah đã kết nối Adele với The Rock, tạo cơ hội cho 2 người gặp gỡ trực tiếp. "Người mà Adele luôn muốn gặp là Dwayne Johnson. Tôi phát hiện ra anh là một fan cuồng nhiệt cô ấy. Đây là lần đầu tiên 2 người gặp nhau", Noah nói. Sau chia sẻ này, The Rock tiến đến ôm ca sĩ Easy on Me trong tiếng reo hò của dàn khách mời và khán giả.

Adele hào hứng khi lần đầu gặp The Rock. Ảnh: Us Weekly.

Khoảnh khắc này đã gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng fan Adele và The Rock được dịp thích thú trước cảnh chào hỏi nhau của 2 thần tượng. Và không dừng lại ở đó, The Rock cũng chính là người đã trao máy hát vàng danh giá cho Adele ở hạng mục Màn trình diễn solo Pop xuất sắc.

Nói về khoảnh khắc này, The Rock bày tỏ: "Chúng tôi muốn làm cho Adele vui và ngạc nhiên. Ý tưởng này được thảo luận cả tuần đấy. Bản thân tôi và nhà tổ chức Grammy cố gắng đảm bảo rằng Adele thực sự bất ngờ vào khoảnh khắc ấy. Và thực tế diễn ra đúng như vậy".

Đối với The Rock, Adele là nghệ sĩ mang tính biểu tượng, truyền cảm hứng cho các thế hệ khác nhau. "Tôi yêu mến người phụ nữ đó. Chúng tôi đã có khoảng thời gian gặp mặt tuyệt vời", anh chia sẻ thêm.

Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 65, Adele góp mặt với 7 đề cử. Đặc biệt, cô chạm mặt Beyoncé tại 3/4 hạng mục ở Big 4 gồm Bản thu, Ca khúc và Album của năm. Kết quả, cô mang về duy nhất chiếc máy hát vàng ở hạng mục Màn trình diễn solo Pop xuất sắc cho ca khúc Easy on Me.