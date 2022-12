The Rock bịa đặt thông tin

Phía nhà sản xuất cho rằng ê-kíp của tài tử Dwayne Johnson đã tung thông tin sai lệch về lợi nhuận phòng vé “Black Adam”.

The Rock gây tranh cãi vì phát ngôn về doanh thu phim.

Theo Matt Belloni của tờ Puck, nhiều giám đốc điều hành hãng Warners Bros đã đồng loạt phản đối phát ngôn mới đây nhất của The Rock (Dwayne Johnson). Tuần trước, anh hào hứng tuyên bố trên trang Twitter cá nhân Black Adam đã vượt qua điểm hòa vốn và thu về lợi nhuận 52- 72 triệu USD . Đây được cho là động thái đáp trả của nam diễn viên sau nhiều đồn đoán cho rằng bộ phim này có nguy cơ thất bại tại phòng vé.

Bác bỏ tuyên bố này, các lãnh đạo của hãng phim chia sẻ: “Đây là những thông tin sai lệch”. Các bản báo cáo lợi nhuận đang được lan truyền hoàn toàn vô căn cứ và đầy rẫy lỗ hổng. Về lâu dài, không riêng Black Adam, những dự án kiểu như vậy sẽ sớm bị xếp xó vì không quá khả thi.

Sau gần 7 tuần ra rạp, bộ phim siêu anh hùng đầu tiên của The Rock đã thu về gần 400 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, so với kinh phí sản xuất khoảng 200 triệu USD . Theo một số nguồn tin nội bộ tiết lộ, Black Adam tiêu tốn thêm ít nhất 80 triệu USD để tiếp cận thị trường, chưa kể nhiều loại chi phí phụ trợ khác. Vì vậy, dự án này nhiều khả năng sẽ phải vật lộn để hòa vốn, đặc biệt là trước thềm ra mắt bom tấn Avatar 2 của đạo diễn James Cameron.

Phía nhà sản xuất cho rằng các thông tin trong báo cáo lợi nhuận đang được lan truyền là sai lệch. Ảnh: Variety.

Black Adam do Jaume Collet-Serra đạo diễn, là tác phẩm siêu anh hùng mới nhất do DC và Warner Bros. sản xuất. Trong phim, sau gần 5.000 năm chịu cảnh giam cầm, Black Adam vô tình được trả tự do khỏi ngục tù dưới lòng đất. Với quyền năng mạnh mẽ được các vị thần cổ đại trao tặng, anh phải đối mặt với Hiệp hội Công lý và một mối hiểm họa khôn lường đang chờ đón mình phía trước.