The Rock bị chỉ trích là nguyên nhân khiến 'Black Adam' thất bại

Một giám đốc điều hành cho rằng The Rock là nguyên nhân chính khiến "Black Adam" thất thu. Tài tử thích trở thành tâm điểm, đánh bóng chính mình hơn là bộ phim mà anh tham gia.

The Rock thủ vai Black Adam trong bộ phim cùng tên của DC. Ảnh: Elpais.

Khởi chiếu từ ngày 21/10/2022, Black Adam từng được kỳ vọng là bom tấn cuối năm của nhà DC. Tuy nhiên, kết quả phòng vé thấp thảm hại biến bộ phim của The Rock trở thành “bom xịt”. Với kinh phí khổng lồ hơn 250 triệu USD , dự án này chỉ thu về 393 triệu USD , gây lỗ nặng cho nhà sản xuất.

Theo The Wrap, một giám đốc điều hành tại Hollywood cho rằng chính tính tự phụ của The Rock là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Black Adam. Người này cho biết nam diễn viên muốn được là “tâm điểm của sự chú ý” trong tác phẩm mà anh tham gia. Bên cạnh đó, tài tử thường xuyên tự quảng bá và đề cao bản thân hơn bộ phim, dẫn đến việc Black Adam bị mất sức hút.

"The Rock cố gắng quảng cáo chính mình hơn là bộ phim. Anh ta là một trong số ít người luôn cho rằng bản thân mới là quan trọng nhất trong bất kỳ tình huống nào hoặc ở bất cứ đâu", nguồn tin tiết lộ.

Có khá nhiều bộ phim mà tài tử 50 tuổi đóng chính đạt được thành tích cao, như series Jumanji. Trong đó, Welcome to the Jungle và The Next Level thu được tổng cộng 1,6 tỷ USD trên toàn cầu. Tuy nhiên, khi The Rock không được nhận vai chính, chẳng hạn Fast & Furious, anh đã có mâu thuẫn với Vin Diesel, sau đó công khai từ bỏ dự án này.

Từng được kỳ vọng nhưng Black Adam lại bất ngờ trở thành "bom xịt" phòng vé. Ảnh: DC Films.

Ngay từ khi công bố dự án, Black Adam nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Bộ phim siêu anh hùng đầu tiên của The Rock quy tụ dàn diễn viên đình đám, bên cạnh cái mác danh tiếng của hãng phim DC. Dù làm tốt mặt giải trí, Black Adam vẫn bị giới hàn lâm đánh giá thấp về kịch bản. Ngay cả diễn xuất của The Rock cũng chưa gây được ấn tượng, bị những vai phụ như Dr. Fate (Pierce Brosnan) làm lu mờ.

Trước đó, một số nguồn tin nội bộ cáo buộc The Rock lợi dụng tác phẩm để “gia tăng tầm ảnh hưởng” với hãng phim. Ngoài ra, đã có báo cáo về việc nam diễn viên tự ý rò rỉ thông tin doanh thu của Black Adam. Điều đó làm cho các giám đốc điều hành dự án khó chịu. Chưa kể, DC Studios cũng không hài lòng với việc The Rock liên tục thổi phồng về sự trở lại của Henry Cavill, trong khi chưa có bất cứ hợp đồng nào xác nhận chuyện này.