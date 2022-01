‘The Matrix Resurrections’ dẫn đầu phòng vé Trung Quốc

Sau ba ngày phát hành ở Trung Quốc, “The Matrix Resurrections” đã thu về 7,5 triệu USD. Tác phẩm đã dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại thị trường tỷ dân cuối tuần qua.

Variety dẫn số liệu thống kê của Artisan Gateway cho thấy bộ phim The Matrix Resurrections của Warner Bros. đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cuối tuần qua tại thị trường Trung Quốc. Tác phẩm kiếm được 7,5 triệu USD sau ba ngày phát hành.

Bước sang năm 2022, thị trường Trung Quốc có một khởi đầu chậm chạp khi doanh thu phòng vé chỉ đạt 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Quốc gia đông dân nhất thế giới đang siết chặt các biện pháp phòng dịch, ngăn ngừa sự xâm nhập và lây lan của biến chủng Omicron trước thềm sự kiện Lễ khai mạc Olymic Bắc Kinh 2022.

Bộ phim với Keanu Reeves trong vai chính đã thu hơn 140 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. 74,4% số này, tương đương 104,2 triệu USD , đến từ ngoài Bắc Mỹ. Ảnh: Warner Bros.

Ngày 16/1, trên lãnh thổ Trung Quốc đã có 14 khu vực xác nhận có các ca nhiễm Covid-19 thuộc biến chủng Omicron. Hai trong số này là các thành phố lớn Bắc Kinh và Thượng Hải. Rạp chiếu phim tại các khu vực có nguy cơ bùng dịch cao như thành phố Thiên Tân và Tây An đã phải tạm đóng cửa trong nhiều ngày. Các rạp chiếu phim còn mở cửa phục vụ đều chỉ hoạt động với 75% công suất.

Đây là tin tức không vui cho các công ty phát hành phim Trung Quốc. Trong nhiều tuần qua, rạp chiếu phim của quốc gia tỷ dân đã thiếu vắng các tác phẩm kinh phí lớn từ Hollywood. Khác với các bộ phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel ra mắt thời gian qua, thương thiệu The Matrix, tương tự loạt Star Wars, chưa để lại dấu ấn đủ vững chắc trong văn hóa đại chúng Trung Quốc.

Nền tảng bán vé trực tuyến Maoyan dự đoán The Matrix Resurrections sẽ thu tổng cộng 15,2 triệu USD từ thị trường Trung Quốc trong đợt phát hành tại rạp. Con số khả quan hơn thành tích mà ba phần phim trước của thương hiệu từng đạt được. Số tiền The Matrix (2000), The Matrix Reloaded (2003) và The Matrix Revolutions (2003) thu về khi phát hành hành tại thị trường Trung Quốc lần lượt là 2,68 triệu USD , 6,77 triệu USD và 6,77 triệu USD .

Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần qua tại thị trường Trung Quốc là bộ phim lấy bối cảnh đại dịch Embrace Again. Phim thu 6,8 triệu USD . Kể từ khi phát hành vào dịp Tết Dương lịch đến nay, Embrace Again đã thu 127 triệu USD .