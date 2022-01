Thế lực vực dậy Hollywood

Các liên đoàn điện ảnh, truyền hình có công lớn trong việc duy trì hoạt động của Hollywood giữa đại dịch.

Theo Deadline, với việc hợp tác cùng công ty trong ngành, các hiệp hội, công đoàn Hollywood đã cứu lĩnh vực kinh doanh phim điện ảnh và truyền hình trong năm 2021. Họ đã tăng cường biện pháp ứng phó với Covid-19 nhằm giúp quá trình sản xuất diễn ra trơn tru, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và ngăn chặn các cuộc đình công.

Đầu năm nay, công đoàn Hollywood yêu cầu những bên sử dụng lao động (hãng phim, phim trường...) bắt buộc phải tiêm phòng cho nhân viên - điều mà công đoàn thể thao của NBA, NFL, NHL và MLB, cũng như công đoàn đại diện sĩ quan cảnh sát, hãng hàng không và giáo viên, vẫn phản đối.

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn

Thời kỳ đầu của đại dịch, nhiều phim không thể ra mắt đúng kế hoạch do quá trình sản xuất ngưng hoàn toàn. Trước tình hình này, SAG-AFTRA (Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ) đã đàm phán hợp đồng mới với AMPTP (Liên minh các nhà sản xuất Điện ảnh và Truyền hình) với mục đích tìm hướng khởi động lại quy trình sản xuất phim và duy trì hoạt động của nó.

Theo Deadline, các tổ chức trên phối hợp cùng Lực lượng đặc nhiệm xuất bản sách trắng dài 22 trang, hướng dẫn Hollywood vận hành trong kỷ nguyên Covid-19. Quy định cơ bản được nêu ra gồm mang khẩu trang, khử trùng nơi làm việc, xét nghiệm liên tục, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi làm việc...

Bản chi tiết của sách trắng có tên The Safe Way Forward, được phát hành dưới sự tham vấn chặt chẽ của nhóm nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm cùng chuyên gia y tế hàng đầu. Xưởng phim ở hạt LA là nơi đầu tiên hoạt động lại theo chuẩn của The Safe Way Forward.

Nhân viên phim trường được xét nghiệm Covid-19 thường xuyên, mang khẩu trang và xịt khuẩn liên tục trong quá trình làm việc. Ảnh: Hollywood Reporter.

Theo Deadline, các công đoàn đã tiến hành bước tiếp theo trong cuộc chiến chống Covid-19, đó là kế hoạch tiêm chủng vaccine.

SAG-AFTRA là đơn vị đầu tiên hành động. Ban giám đốc yêu cầu bên sử dụng lao động bắt buộc phải tiêm phòng cho nhân viên, ứng viên ứng tuyển vào công ty (hãng phim, phim trường...). Chỉ trong thời gian ngắn, các công đoàn đã tập hợp lại và đạt được thỏa thuận với AMPTP để tiến hành phủ vaccine dù điều kiện tiêm chủng còn hạn chế.

Không lâu sau, SAG-AFTRA đạt thỏa thuận với AMPTP về hợp đồng mới đảm bảo tăng gói thu nhập cho nhân viên lên 318 triệu USD và gói tài trợ sức khỏe hơn 50 triệu USD trong ba năm tới.

Gabrielle Carteris, người chủ trì bàn đàm phán của liên minh cho biết: "Chúng ta đang sống trong thời kỳ biến đổi. Giữa những điều tiêu cực đang xảy ra, chúng ta đã đạt được bước tiến cực kỳ quan trọng".

Thêm một thay đổi đáng bàn trong nội bộ SAG-AFTRA, DGA (Hiệp hội đạo diễn Mỹ) và WGA West (Hiệp hội Nhà văn Mỹ), rằng đầu năm nay, phụ nữ được bầu làm chủ tịch của hội. Điều này đánh dấu lần đầu phụ nữ giữ các chức vụ cao nhất của các tổ chức này.

Chủ tịch SAG-AFTRA mới là diễn viên Fran Drescher đã chuẩn bị sẵn nội dung sẽ nói trong bàn đàm phán năm 2023. Bà cho biết: "Tôi muốn xây dựng SAG-AFTRA trở nên lớn mạnh, để các đồng nghiệp trong ngành phải dè dặt và ghen tỵ với đội ngũ thành viên tài năng. Chúng tôi là những ngôi sao có trí tuệ và đầu óc kinh doanh".

Joely Fisher, thư ký kiêm thủ quỹ mới của SAG-AFTRA, nói rằng việc tăng cường đóng góp của người sử dụng lao động cho chương trình bảo hiểm y tế và lương hưu là mục tiêu chính trong các cuộc họp tiếp theo. Theo Deadline, Fisher và Drescher được bầu vào tháng 9 từ phe đối lập trong hội.

Ngăn chặn cuộc đình công lớn nhất lịch sử

Trong diễn biến khác, vào tháng 10/2021, hơn 60.000 thành viên của IATSE và 10.000 nhân viên từ các công đoàn khác của Hollywood đòi bãi công bởi một số yêu cầu trong hợp đồng mới của họ chưa được thông qua.

Cuối cùng, một thỏa thuận đã đạt được vào ngày 16/10, giúp ngăn cuộc đình công được cho là lớn nhất lịch sử Hollywood (nếu xảy ra). Ông Matt Loeb - người đứng đầu IATSE - gọi bước tiến này là "sự kết thúc những biến động của Hollywood".

"Chúng tôi đã đối đầu với những công ty giải trí, công ty công nghệ quyền lực và giàu có nhất thế giới. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn tiến tới thỏa thuận với họ. AMPTP đã đồng ý sẽ đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong tổ chức chúng tôi", Loeb tự hào tuyên bố.

Matthew D. Loeb - người trực tiếp đàm phán hợp đồng, yêu cầu quyền lợi cho hàng chục nghìn nhân viên hậu trường Hollywood. Ảnh: The Hollywood Reporter.

IATSE (Liên minh quốc tế về Nhân viên đoàn làm phim) bắt đầu đàm phán hợp đồng với AMPTP vào tháng 5/2021. Theo đó, IATSE yêu cầu các hãng phim cam kết nhân viên hậu trường được nghỉ ngơi ít nhất 10 giờ giữa ca làm việc và 54 giờ mỗi cuối tuần. Hơn nữa, hãng phim cần hạn chế ca làm việc “fraturday” (từ ghép của friday và saturday - chỉ việc kéo dài thời gian lao động từ tối thứ 6 đến sáng thứ 7).

Local 871 - đơn vị hoạt động dưới sự điều hành của IATSE, gồm 3.000 nhân viên đoàn phim - thuộc nhóm được trả lương thấp. Variety tiết lộ nghề trợ lý phòng biên kịch chỉ kiếm được 16 USD /giờ, trợ lý điều phối viên văn phòng sản xuất 15,66 USD /giờ, điều phối viên bộ phận nghệ thuật 16,82 USD /giờ và 17,64 USD /giờ là lương của điều phối viên kịch bản.

Vì như vậy, họ mong muốn được tăng mức lương lên lên 23,50 USD /giờ trong năm đầu của hợp đồng mới, 24,50 USD /giờ cho năm thứ hai. Con số này sẽ là 26 USD /giờ khi đến năm thứ ba.

Ngoài ra, họ cũng đề xuất khung phạt hợp lý nhằm buộc các nhà sản xuất phải cho nhân viên có thời gian ăn trưa. Những khung phạt cũng phải được áp dụng để các bên sản xuất hạ mức giá chiết khấu cho các dịch vụ phát trực tuyến.

Theo Deadline, với những vấn đề đã tạm thời được giải quyết, 2022 sẽ là năm lao động bình yên cho ngành điện ảnh và truyền hình.