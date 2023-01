Thế khó của phim Việt chiếu Tết 2023

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, 3 phim Việt gồm “Nhà bà Nữ”, “Chị chị em em 2” và “Siêu lừa gặp siêu lầy” phải chia sẻ miếng bánh doanh thu với “Avatar 2”.

Gần nhất, trong một cuộc khảo sát trên diễn đàn phim với chủ đề: “Lựa chọn phim nào để xem dịp Tết Nguyên đán 2023”, Avatar: The Way of Water vẫn là tác phẩm hàng đầu được khán giả Việt yêu thích với 62%. Ba phim Việt xếp lần lượt là Chị chị em em 2 (26%), Nhà bà Nữ (8%), Siêu lừa gặp siêu lầy (1%).

Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo song phản ánh khía cạnh khác trong cuộc đấu phim Tết năm nay. Ba tác phẩm nội địa ngoài việc cạnh tranh doanh thu lẫn nhau còn gặp khó khăn khi phải đối đầu với bom tấn Hollywood.

Đại diện nhà phát hành, nhà rạp lẫn giới quan sát thị trường điện ảnh nhận định với Zing rằng ba tác phẩm Việt đều chọn đề tài, thể loại phù hợp với mùa Tết để lôi kéo khán giả ra rạp. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân, Nhà bà Nữ là phim duy nhất có khả năng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại phòng vé. Hai tác phẩm Chị chị em em 2 và Siêu lừa gặp siêu lầy sẽ chia nhau miếng bánh doanh thu.

Cuộc đấu giữa ba phim Việt

Đường đua phim Tết năm nay chứng kiến 3 bộ phim đến từ Nhà bà Nữ (Trấn Thành), Chị chị em em 2 (Vũ Ngọc Đãng) và Siêu lừa gặp siêu lầy (Võ Thanh Hòa). Ba phim đều chọn ngày mùng 1 Tết (22/1) để giới thiệu tới khán giả. Dễ thấy cả 3 tác phẩm điện ảnh đều xứng đáng được chờ đợi với nhiều màu sắc từ hài hước, tâm lý đến gia đình.

Trong đó, Nhà bà Nữ đang được chú ý hơn cả. Tác phẩm là phim điện ảnh thứ hai của Trấn Thành trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Phim xoay quanh câu chuyện của chủ quán bánh canh Ngọc Nữ (Lê Giang) - người mẹ khó tính, nghiêm khắc và mang gánh nặng cơm áo gạo tiền trong gia đình.

Người phụ nữ này từng trải qua một lần bị chồng phụ bạc dần trở nên cay nghiệt, áp đặt lên các thành viên trong gia đình.

Mọi hy vọng bà dồn vào con gái út Ngọc Nhi (Uyển Ân). Từ khi Ngọc Nhi còn nhỏ, bà Nữ đã luôn tìm cách kiểm soát, can thiệp đời tư của con. Khi trưởng thành, Ngọc Nhi quen bạn trai John (Song Luân). Cuộc sống gia đình bà Nữ tiếp tục có nhiều xáo trộn. Phim xoáy sâu vào va chạm, mâu thuẫn thế hệ và cách dung hòa, giải quyết.

Siêu lừa gặp siêu lầy và Chị chị em em 2 ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: ĐPCC.

Nhà bà Nữ khai thác chủ đề gia đình vốn là thế mạnh của Trấn Thành. Kể từ sau Bố già (doanh thu 400 tỷ đồng ), khán giả luôn chờ đợi và đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm điện ảnh tiếp theo của anh.

Nếu Nhà bà Nữ là câu chuyện của một gia đình bình dân giữa lòng thành phố hoa lệ, Chị chị em em 2 lại khai thác cuộc sống thượng lưu với những toan tính, đấu đá giữa các đệ nhất mỹ nhân một thời.

Đứa con tinh thần của Vũ Ngọc Đãng lấy cảm hứng từ giai thoại nhân vật Ba Trà (Trần Ngọc Trà) và Tư Nhị (Marianne Nhị) do Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng. Theo tiết lộ từ ê-kíp, ngoài những phân đoạn tranh giành, mưu mô, phim còn có nhiều chi tiết hài hước, gây cười để phù hợp với không khí ngày Tết.

Tuy nhiên, khi tung trailer, phim vấp phải tranh cãi vì khâu phục trang, tạo hình của hai nhân vật chính không phù hợp với bối cảnh Sài Gòn của thập niên 1930.

Đến từ đạo diễn Võ Thanh Hòa, Siêu lừa gặp siêu lầy là dự án thuộc thể loại hài duy nhất tại rạp phim trong mùa Tết năm nay. Phim xoay quanh câu chuyện của Khoa (Mạc Văn Khoa) - một tên trộm đến Phú Quốc để đổi đời. Vô tình Khoa gặp Tú (Anh Tú) - tội phạm với vẻ ngoài điển trai, mưu mô. Cả hai kết thân và thực hiện nhiều phi vụ lớn nhỏ. Về sau, nhóm kết nạp hai thành viên là ông Năm (Nhất Trung) và Mã Lai (Ngọc Phước), tạo nên nhiều tình huống dở khóc, dở cười.

Theo Võ Thanh Hòa, Siêu lừa gặp siêu lầy là dự án dài hơi. Sau phần 1, đạo diễn sẽ triển khai tiếp phần 2 và 3. Đạo diễn Võ Thanh Hòa từng có nhiều phim đạt doanh thu tốt như Chị Mười Ba, Nghề siêu dễ, Chìa khóa trăm tỷ... Tuy nhiên, các phim kể trên đều thuộc thể loại remake. Trong khi đó, Siêu lừa gặp siêu lầy được sản xuất từ kịch bản gốc, do vậy là thử thách không nhỏ đối với nam đạo diễn.

Thách thức, cơ hội của phim Việt

Nhiều năm qua, Tết Nguyên đán được coi là là thời điểm vàng cho thị trường điện ảnh Việt. Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung của hệ thống rạp chiếu phim CGV - cho rằng đa phần khán giả trong nước thường có xu hướng lựa chọn thưởng thức phim Việt trong dịp Tết. Vì thế, 3 bộ phim đến từ Trấn Thành, Vũ Ngọc Đãng và Võ Thanh Hòa có nhiều lợi thế để tiếp cận số đông và đạt doanh thu tốt khi trình làng.

“Mỗi phim đều có điểm khác biệt và có đối tượng khán giả riêng. Hiện nay vẫn còn sớm để đánh giá về mức độ thu hút của từng phim. Nhưng cả 3 phim đều rất được kỳ vọng sẽ bứt phá và thu hút đông đảo khán giả ra rạp dịp Tết này. Chúng tôi cũng mong muốn các phim Việt chiếu vào Tết Nguyên đán năm nay sẽ góp phần thay đổi nhìn nhận của khán giả về phim Việt, vực dậy nền điện ảnh trong giai đoạn phục hồi sau ảnh hưởng dịch bệnh”, đại diện CGV chia sẻ với Zing.

Nhà bà Nữ được giới chuyên môn kỳ vọng doanh thu vượt 100 tỷ đồng . Ảnh: ĐPCC.

Theo đạo diễn Khoa Nguyễn, bộ ba phim Việt phát hành mùa Tết 2023 có nhiều yếu tố khiến khán giả có thể vui vẻ rút hầu bao mua vé để thưởng thức tác phẩm trên màn ảnh rộng. Trong đó có thể kể đến tên tuổi và tài năng của đạo diễn (Vũ Ngọc Đãng, Trấn Thành, Võ Thành Hòa), sức hấp dẫn của các diễn viên (Minh Hằng, Trấn Thành, Mạc Văn Khoa, Lê Giang…), đề tài giàu tính giải trí (Siêu lừa gặp siêu lầy), gần gũi với đời sống hàng ngày (Nhà bà Nữ) hoặc có thể gây tò mò với khán giả (Chị chị em em 2). Tuy nhiên, nam đạo diễn nhìn nhận, khi đặt lên bàn cân so sánh, Nhà bà Nữ của Trấn Thành nhỉnh hơn cả.

Giữa những cơ hội, đạo diễn Khoa Nguyễn cho rằng loạt phim Việt cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế đất nước ảm đạm kéo dài hơn cả năm qua khiến cho nhu cầu chi tiêu ở lĩnh vực giải trí của người dân trở nên hạn hẹp. Ngoài ra, việc hàng loạt phim Việt có chất lượng thảm họa ra mắt trong năm 2022 khiến cho khán giả mất niềm tin vào điện ảnh nội địa.

Một thách thức khác phải kể đến là phim Việt tiếp tục chia sẻ miếng bánh doanh thu với hai tác phẩm ngoại gồm bom tấn Avatar: The Way of Water và Puss in Boots: The Last Wish. Sức nóng của hai phim này vẫn chưa hạ nhiệt. Đến thời điểm hiện tại, đây là hai tác phẩm có suất chiếu đứng đầu phòng vé Việt. Avatar: The Way of Water ghi nhận mức doanh thu gần 260 tỷ đồng (theo ghi nhận từ Box Office Vietnam).

Phim nào sẽ thu trên 100 tỷ đồng ?

Dự đoán về doanh thu phòng vé của ba phim Việt tại mùa Tết Nguyên đán năm nay, anh Nguyễn Phong Việt - người có nhiều năm quan sát thị trường điện ảnh - nhận định Nhà bà Nữ là tác phẩm duy nhất có thể đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng .

Trong khi đó, Siêu lừa gặp siêu lầy và Chị chị em em 2 sẽ phải cạnh tranh nhau khốc liệt để chiếm vị trí thứ 2 về mặt doanh thu. Nhìn chung, tổng doanh thu của ba phim Việt khó chạm mốc 300 tỷ đồng trong mùa Tết.

“Sau doanh thu lịch sử của Bố già, cái tên Trấn Thành vẫn đáng chờ đợi với khán giả lúc này. Ngoài ra, câu chuyện của Nhà bà Nữ một lần nữa khai thác chủ đề gia đình phổ quát, vốn được ưa chuộng với khán giả đại chúng vào dịp Tết. Siêu lừa gặp siêu lầy cũng là màu sắc thú vị khi tập trung vào việc lấy tiếng cười khán giả. Trong khi Chị chị em em 2 đến giờ này là một ẩn số khó đoán vì tính hoài cổ cũng như chất liệu dựa trên những câu chuyện tái hiện giai đoạn lịch sử của Sài Gòn”, anh Phong Việt chia sẻ.

Về phía nhà phát hành, đại diện CJ nhìn nhận doanh thu Nhà bà Nữ rất khó để vượt qua Bố già. Theo CJ, không có dự án nào giống nhau từ bản chất tới thời điểm khởi chiếu, nhất là trong sự thay đổi liên tục của thị trường, và thị hiếu khán giả. Ở mỗi giai đoạn sẽ xảy ra nhiều biến số khó lường và tình huống khó dự đoán.

“Với tư cách nhà phát hành bộ phim, CJ HK hiểu sự thành công của Bố già đối với thị trường Việt Nam, bất chấp việc phim ra mắt trong thời điểm khó khăn sau đại dịch. Và với Nhà bà Nữ, chúng tôi mong muốn phim trước tiên sẽ chạm được tới nhiều khán giả nhất vào Tết 2023, tạo ra sự đồng cảm và hưởng ứng", đại diện CJ cho biết.