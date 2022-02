Thế hệ diễn viên trẻ của phim truyền hình Việt

Khoảng vài tháng trở lại đây, màn ảnh Việt xuất hiện nhiều gương mặt trẻ, tạo nên làn gió mới đồng thời góp phần cải thiện tình trạng diễn viên "chai mặt" trên truyền hình.

Vào giữa năm 2021, mảng phim truyền hình Việt (chiếu trên sóng giờ vàng VTV) từng bị phản ánh tình trạng thiếu hụt diễn viên. Nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc chán ngán khi bật kênh nào cũng thấy dàn gương mặt quen như Việt Anh, Hồng Đăng, Mạnh Trường, Doãn Quốc Đam, Thanh Sơn, Đình Tú, Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Phương Oanh, Lan Phương, Quỳnh Kool...

Quỳnh Kool từng xuất hiện liên tục từ thứ hai đến thứ sáu trên sóng giờ vàng khi đảm nhận cùng lúc vai Minh Ngọc trong Hướng dương ngược nắng và Hoàng My (Hãy nói lời yêu).

Doãn Quốc Đam tham gia liên tiếp 5 phim truyền hình, bao gồm cả vai lớn nhỏ. Anh hóa thân thành nhân vật Cương chột (Hồ sơ cá sấu), ông Sinh thời trẻ (Hương vị tình thân), Mến (Phố trong làng)...

Khoảng nửa năm trở lại đây, nhà sản xuất khắc phục phần nào tình trạng này bằng cách trao cơ hội cho loạt gương mặt trẻ.

"Thay máu" vai chính

Gần như phim truyền hình Việt nào hiện nay cũng có một vài nhân tố mới hoặc những diễn viên chưa quá quen mặt. Có thể kể đến Bích Ngọc, Sỹ Hưng, Ánh Tuyết của Hương vị tình thân, Ngọc Huyền (Thương ngày nắng về), Ngọc Anh, Trần Vân, Đức Hiếu (Phố trong làng), Kiều My (Ngày mai bình yên), Việt Hoa, Anh Phương (Anh có phải đàn ông không), Anh Đào (Lối về miền hoa), Lương Thanh, Khả Ngân (11 tháng 5 ngày)...

Trong đó, Anh Đào, Ngọc Anh và Ngọc Huyền được giao vai chính hoặc thứ chính dù tên của họ còn khá xa lạ với khán giả.

Việc trao vai diễn quan trọng cho một gương mặt mới, chưa được chú ý tất nhiên là sự mạo hiểm của đạo diễn cũng như nhà sản xuất. Gương mặt ấy có thể tạo hiệu ứng tốt nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến rating của bộ phim.

Anh Đào (trái) và Ngọc Anh (phải) là hai gương mặt mới được giao đảm nhận vai nữ chính.

Tuy nhiên, "thay máu" vai chính là điều cần thiết trong giai đoạn này. Những diễn viên được săn đón như Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh, Lan Phương hay Quỳnh Kool cũng đến lúc cần có thời gian nghỉ để nạp năng lượng để tiếp tục sáng tạo.

Tương tự, với gương mặt diễn viên nam, nhà sản xuất cũng có thêm những kịch bản phù hợp để trao cơ hội đóng chính cho người mới. Duy Hưng, Trọng Lân - các diễn viên vốn chuyên trị vai phụ - được thoát mác "trai hư", "giang hồ" màn ảnh để đảm đương vai chính. Vai Đồng của Duy Hưng trong Mùa hoa tìm lại từng giành được tình cảm từ khán giả dù không phải hình mẫu soái ca bảnh bao, ngôn tình.

Nhân vật Lợi của Trọng Lân trong Lối về miền hoa cũng bước đầu được chú ý bởi màu sắc hài, dí dỏm, gần gũi đời sống vùng quê.

Dấu ấn chưa nổi bật

Năm 2019, Bảo Hân, khi ấy đang là sinh viên Đại Học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, từng vụt sáng nhờ vai Ánh Dương trong tác phẩm Về nhà đi con. Cùng với hiệu ứng vang dội của phim, vai diễn được nhận xét "đo ni đóng giày" cho tân binh Bảo Hân.

Kể từ đó đến nay, có thể nói chưa diễn viên trẻ nào được may mắn như Bảo Hân. Trong năm qua, diễn xuất của Khả Ngân ở 11 tháng 5 ngày là một điểm sáng. Trần Vân được yêu thích khi vào vai Hoài, cô gái vùng quê với tính cách nhí nhảnh, hồn nhiên, hoạt bát, thẳng thắn của Phố trong làng.

Còn lại, những vai diễn khác của Ngọc Anh, Ngọc Huyền, Bích Ngọc hay Việt Hoa, Anh Phương mới dừng ở mức tròn trịa, vẫn ít nhiều gây tranh cãi. Khi đảm nhận nhân vật nữ chính (y tá Ngọc), Ngọc Anh đối diện với luồng ý kiến trái chiều, nhất là giai đoạn nửa đầu phim. Cô bị nhận xét diễn cứng, thoại chưa cảm xúc.

Về điều này, diễn viên sinh năm 1995 bộc bạch: "Thú thực, khi nhận kịch bản, một trong những điều tôi suy nghĩ là sợ nhân vật bị nhạt. Lời thoại của vai Ngọc rất nặng về lý thuyết. Các phân cảnh của cô ấy đa số là trấn an, động viên mọi người xung quanh. Tôi vẫn nói vui rằng Ngọc giống như một quyển sách giáo dục công dân. Tôi đã cố gắng chuyển những câu thoại của Ngọc sao cho tự nhiên nhất và trong phạm vi được đạo diễn đồng ý. Tất nhiên, tôi biết mình làm chưa tốt đến mức 10 điểm trọn vẹn".

Những gương mặt trẻ của lĩnh vực phim truyền hình hiện nay. Ảnh: VFC.

Anh Phương, con gái của NSND Trần Nhượng, đón nhận khen chê với vai Dương trong Anh có phải đàn ông không. Dương là một nữ sinh, con gái của cặp vợ chồng Duy Anh (Tuấn Tú) và Thùy Dung (Thúy An), tính tình ngang bướng. Điểm trừ của nhân vật này là tạo hình chưa phù hợp. Gương mặt của Anh Phương được nhận xét chững chạc so với tuổi. Ngoài ra, cô chỉ kém Thúy An - người đóng vai mẹ - 8 tuổi. Chính vì sự chênh lệch không nhiều, khi xuất hiện bên cạnh nhau, Thúy An và Anh Phương giống như hai chị em.

Ngọc Huyền, trong vai Vân Vân của Thương ngày nắng về, chưa tạo được dấu ấn riêng sau khi phần một khép lại. Dù hợp vai (cả về độ tuổi lẫn vẻ bề ngoài), nét diễn của Ngọc Huyền còn gượng, chưa thuyết phục được số đông khán giả. Ngọc Huyền, sinh năm 1999, vốn là diễn viên tay ngang. Cô cần thêm kinh nghiệm để cải thiện các kỹ năng.

Với Anh Đào, khi lần đầu được giao vai chính, cô coi đây vừa là may mắn vừa là thử thách. Cô cho biết sẽ đón nhận ý kiến trái chiều với tâm thế cầu thị.

“Vấn đề thích hoặc không thích là ý kiến cá nhân của mỗi người. Mình nên tôn trọng. Khi có nhận xét tích cực, tôi rất vui. Ngược lại, với những lời chê, tôi càng thích đọc. Bởi có thể nhờ đó, tôi nhìn ra điểm còn thiếu sót để khắc phục, làm tốt hơn. Tôi lấy đó làm động lực để cố gắng”, diễn viên 9X tâm sự.

Dấu ấn của dàn diễn viên trẻ còn mờ nhạt. Đó là thực tế. Nhưng ít nhất họ đã mang đến một diện mạo mới cho màn ảnh Việt thời gian qua và hứa hẹn sẽ bứt phá trong tương lai.

Bảo Hân, một trong những diễn viên thế hệ Gen Z được kỳ vọng, trả lời phỏng vấn: "Những gì khán giả kỳ vọng cũng là điều tôi kỳ vọng. Nhưng thực sự không phải mình muốn lựa chọn vai diễn nào cũng được. Điều đó còn phụ thuộc vào đạo diễn, ê-kíp sản xuất có trao cơ hội cho mình hay không. Với mỗi vai được giao, tôi chỉ biết cố gắng làm tốt nhất. Khi cơ hội đến, tôi tin mình sẽ làm được".