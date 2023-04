Thế hệ đi thuê vì không đủ tiền mua nhà

Do thị trường nhà ở bất ổn, giá nhà tăng nhanh, nhiều người sinh sau năm 1980 không đủ khả năng mua nhà nên chọn đi thuê.

Generation rent /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən rent/ (danh từ): Thế hệ đi thuê

Định nghĩa:

Generation rent được định nghĩa là những người sinh ra từ những năm 1980 trở về sau - những người do nền kinh tế thay đổi nên có nhiều khả năng thuê nhà thay vì mua nhà.

Khái niệm thế hệ đi thuê lần đầu tiên ra đời vào tháng 5/2011, trong một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia của Vương quốc Anh thực hiện.

Đơn vị này đã thực hiện một khảo sát với 8.000 người trong độ tuổi 20-45, hơn 3/4 trong số đó cho biết họ khao khát được sở hữu căn nhà của riêng mình. Tuy nhiên, gần 2/3 trong số những người muốn mua nhà nhận thấy họ không có cơ hội làm điều đó vì chỉ có 5% tiết kiệm được tiền đặt cọc.

Tương tự, những người trẻ ở Australia cũng khó mua nhà vì kinh tế khó khăn. Họ chọn ở nhà của cha mẹ để tránh phải thuê nhà, như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản để đặt cọc và mua nhà sớm hơn.

Những người trẻ tuổi duy nhất có thể thoát khỏi tình cảnh đi thuê là người may mắn cho cha mẹ giàu có, dư dả tiền mặt để giúp con đặt cọc mua nhà.

Những người trẻ có cha mẹ giàu có sẽ có lợi thế lớn hơn người khác, đôi khi là lợi thế suốt đời vì họ có "ngân hàng cha, ngân hàng mẹ" (bank of mum and dad) - cách gọi vui của việc cha mẹ cho con vay những khoản tiền lớn để mua nhà hoặc lập nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

Ứng dụng của generation rent trong tiếng Anh:

- As well as an expensive housing market, generation rent faces financial difficulties from high living costs, student loans and low wage growth.

Dịch: Bên cạnh thị trường nhà đắt đỏ, thế hệ đi thuê gặp khó khăn về tài chính do chi phí sinh hoạt cao, các khoản vay sinh viên và mức tăng lương thấp.

- The problem of generation rent is mostly related to a broken housing market, where house prices have risen faster than inflation for a number of decades.

Dịch: Vấn đề của thế hệ đi thuê chủ yếu liên quan thị trường nhà bị phá vỡ - nơi giá nhà tăng nhanh hơn mức lạm phát trong một số thập kỷ,