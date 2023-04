'The Glory' khiến ngôn từ tục tĩu trở nên phổ biến

Tờ Asiae đưa tin những từ ngữ tục tĩu của Hàn Quốc trở nên phổ biến với người nước ngoài.

Trong bài viết về sự phổ biến của những bộ phim Hàn Quốc trên thị trường quốc tế thời gian gần đây, Bloomberg lấy Chanette Thompson làm ví dụ. Chanette Thompson là một chuyên gia trang điểm ở Los Angeles, Mỹ.

Cô chưa từng đến Hàn Quốc và không thông thạo ngôn ngữ này. Tuy nhiên, Chanette Thompson có thói quen nói "Aish", "Jen-jang" (tạm dịch: Chết tiệt). Cả 2 từ đều là tiếng lóng, dùng để diễn tả sự bực bội hoặc khi người nói cảm thấy phiền phức.

"Thói quen này là minh chứng cho việc Chanette Thompson xem phim Hàn Quốc một cách vô độ", cây bút của Bloomberg nhận xét. Cô yêu thích bộ phim The Glory.

Bên cạnh đó, điều này cũng cho thấy sự phổ biến rộng rãi của các bộ phim Hàn Quốc trên thị trường quốc tế. Loạt phim The Glory, Squid Game, Parasite thành công trong việc thu hút khán giả quốc tế.

Theo báo cáo được Bloomberg công bố, vào năm ngoái, hơn 60% người đăng ký Netflix đã xem nội dung từ Hàn Quốc.

Trong trường hợp The Glory, bộ phim được xem nhiều nhất trong 2 tuần liên tiếp, lập kỷ lục nằm trong top 10 phim nổi tiếng của Netflix tại 90 quốc gia. Netflix đã đầu tư 500 triệu USD vào Hàn Quốc năm 2021. Công ty này sẽ chiếu ít nhất 34 tác phẩm của xứ Kim chi trong năm nay.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn:

The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.