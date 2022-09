'Thế giới khủng long' sắp đạt 1 tỷ USD doanh thu bất chấp chê bai

Ngoài dự đoán, "Jurassic World 3" vừa vượt mặt "Doctor Strange 2" để trở thành bom tấn có doanh thu phòng vé cao thứ hai của năm sau gần ba tháng ra mắt.

Bất chấp những lời phê bình gay gắt từ phía khán giả lẫn giới chuyên môn, doanh thu phòng vé của Jurassic World: Dominion (10/6/2022) vừa chạm đến con số 990,6 triệu USD , dự kiến cán mốc 1 tỷ USD trong thời gian ngắn sắp tới.

Báo cáo mới nhất từ Deadline chỉ ra rằng, Nhật Bản là thị trường lớn cuối cùng mà bộ phim được phát hành và có thể là cột mốc quyết định liệu doanh thu phim có thể cán mốc 1 tỷ USD hay không. Cho tới hiện tại, phim có doanh thu đứng thứ 2 trong các bom tấn của năm nay, sau Top Gun: Maverick ( 1,42 tỷ USD ) và vượt qua Doctor Strange In The Multiverse Of Madness ( 955,2 triệu USD ), theo thống kê của Box Office Mojo.

Jurassic 3 có doanh thu phòng vé vượt dự kiến.

Đây rõ ràng là một số liệu gây sốc bởi kể từ khi công chiếu, Dominion vấp phải vô số phản ứng trái chiều của khán giả lẫn giới phê bình điện ảnh. Vượt qua siêu phẩm hành động của Tom Cruise, phim vươn lên dẫn đầu phòng vé với doanh thu 389 triệu USD ngay tuần đầu phát hành.

Theo Variety, phim thu về 143 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ từ hơn 4.500 rạp. David A. Gross, một chuyên gia phân tích doanh số phòng vé, nhận xét: "Đây là thành tích mở màn ấn tượng. Phần lớn giới phê bình không đánh giá cao bộ phim nhưng tác phẩm lại không hề thất thu khi ra rạp".

Phần 3 Jurassic World chỉ đạt điểm "tươi" 29% từ các reviewers trên trang đánh giá Rotten Tomatoes với nội dung cũ kỹ. Phim lấy bối cảnh bốn năm sau khi hòn đảo Isla Nublar bị phá hủy. Sau quá trình biến đổi gen, khủng long trở nên đa dạng nhưng cũng đầy nguy hiểm khi bắt đầu tràn vào thế giới loài người, khiến vấn đề giữa an toàn nhân loại và sự tồn tại của chúng được đặt lên bàn cân một lần nữa.

Sở hữu dàn diễn viên hùng hậu với những ngôi sao điện ảnh như Chris Patt, Claire Dearing, Jeff Goldblum nhưng kịch bản và nội dung phim bị chê thảm hại. Theo như nhận định của Germain Lussier, Jurassic World: Dominion là một bộ phim "làm quá và vô nghĩa" với những con khủng long chỉ để "làm màu" trong một cốt truyện nhạt nhẽo, ăn theo thương hiệu cũ.

Chủ đề "khủng long" chưa từng hạ nhiệt bất chấp kịch bản remake tệ hại.

Ngược trở lại 30 năm trước, Jurassic Park của đạo diễn thiên tài Steven Spielberg ra rạp đã kiến tạo một cột mốc ấn tượng trên màn ảnh rộng, khởi động series bom tấn huyền thoại chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt cho tới tận ngày nay.

Tiếp nối thành công đó, Jurassic World: Dominion của biên kịch kiêm đạo diễn Colin Trevorrow đã tiếp tục củng cố danh tiếng cho series này dù gây nhiều tranh cãi trái chiều, ghi tên mình vào từ điển những bộ phim khoa học viễn tưởng ăn khách mọi thời đại.