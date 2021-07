Thế Giới Di Động quay lại mở thêm cửa hàng điện thoại

Lần đầu kể từ năm 2018, Thế Giới Di Động mới ghi nhận tăng mở mới các cửa hàng thuộc chuỗi thegioididong.com, xu hướng này đi cùng với nhu cầu diện thoại di động tăng trở lại.

Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán SSI – SSI Research vừa có báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động – TGDĐ (MWG). Trong đó, báo cáo nhấn mạnh xu hướng doanh thu của chuỗi Điện máy Xanh sụt giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, chuỗi thegioididong.com lại ghi nhận mức tăng trưởng 17%.

Chia sẻ trong báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng, lãnh đạo TGDĐ cho biết tính chung 5 tháng, công ty này ghi nhận 51.830 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.172 tỷ đồng , tăng 26%. Với kết quả này, TGDĐ đã hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Tính riêng tháng 5, doanh thu thuần toàn chuỗi bán lẻ của TGDĐ đạt hơn 11.380 tỷ đồng và lãi sau thuế 481 tỷ đồng , tăng lần lượt 10% và 26% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu so với tháng 4 liền trước, TGDĐ cũng ghi nhận tăng trưởng 18% về doanh thu và 37% về lợi nhuận. Đáng chú ý, tháng 5 cũng là tháng ghi nhận doanh thu cao nhất từ đầu năm 2021.

Hơn 1/3 cửa hàng bán lẻ của Thế giới Di động bị ảnh hưởng bởi đợt phong tỏa và giãn cách xã hội thời gian qua. Ảnh: T.L.

Kết quả này đến trong bối cảnh cuối tháng 5, hơn 630 cửa hàng điện thoại và điện máy của công ty nằm trong các khu vực phong tỏa và giãn cách xã hội phải đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng.

Theo các chuyên gia tại SSI Research, đây là nguyên nhân khiến doanh thu chuỗi Điện máy Xanh sụt giảm trong tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, một phần của đà giảm đến từ việc TGDĐ ghi nhận mức tiêu dùng bị dồn nén sau đợt giãn cách xã hội tháng 4/2020 khiến doanh thu tháng 5/2020 ở mức cao.

Báo cáo của TGDĐ ghi nhận đến cuối tháng 5, công ty đang quản lý và vận hành 1.699 cửa hàng bán lẻ thuộc 3 chuỗi, tăng 272 điểm bán so với đầu năm. Trong đó, các cửa hàng mới mở chủ yếu là Điện máy Xanh Supermini với 235 cửa hàng mới so với đầu năm.

Đáng chú ý, số cửa hàng thuộc chuỗi thegioididong.com đến cuối tháng 5 là 927 cửa hàng, tăng 14 điểm so với đầu năm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, TGDĐ mới ghi nhận tăng mở mới các cửa hàng thuộc chuỗi điện thoại này.

Trước đó, từ khi đạt đỉnh gần 1.100 cửa hàng thegioididong.com vào cuối năm 2017, việc thay đổi chiến lược tập trung vào 2 chuỗi Điện máy Xanh và Bách hóa Xanh đã khiến TGDĐ liên tục đóng các cửa hàng thuộc chuỗi điện thoại hoặc chuyển đổi mô hình sang chuỗi điện máy.

SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG BÁN LẺ CỦA THẾ GIỚI DI ĐỘNG Nguồn: MWG, Tổng hợp Nhãn T1/2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T1/2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T1/2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T1/2021 2 3 4 5 Điện thoại Cửa hàng 1071 1071 1071 1065 1061 1058 1045 1040 1038 1038 1037 1032 1029 1027 1023 1021 1017 1011 1006 1010 1011 1009 1008 996 995 995 994 988 983 971 966 964 962 948 933 913 908 908 909 923 928 Điện máy

668 673 711 719 720 724 727 731 737 740 746 750 764 766 774 791 809 838 865 886 907 937 983 1018 1028 1028 1030 1031 1038 1044 1065 1083 1124 1198 1274 1427 1500 1531 1553 1628 1699 Bách hóa

316 324 355 367 372 384 393 405 409 412 404 405 421 423 469 512 454 600 659 725 788 866 938 1008 1041 1068 1158 1234 1365 1486 1561 1595 1623 1656 1687 1719 1749 1756 1767 1803 1851

Số lượng cửa hàng thuộc chuỗi thegioididong.com sau đó liên tục sụt giảm từ mức 1.071 cửa hàng đầu năm 2018 xuống 908 cửa hàng vào đầu năm nay, trước khi ghi nhận xu hướng tăng từ đầu năm 2021.

Theo SSI Research, cùng với diễn biến tăng mở mới, chuỗi điện thoại cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong tháng 5 vừa qua, chủ yếu đến từ nhu cầu diện thoại di động bắt đầu phục hồi trong quý II. Trong đó, doanh số hàng điện thoại đã ghi nhận mức tăng 41% so với cùng kỳ tháng 4 và 17% so với cùng kỳ tháng 5, tương đương mức tăng 29% so với giai đoạn tháng 4-5/2020.

Trong số các thương hiệu, iPhone có mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ. Các chuyên gia cho rằng lý do có thể xuất phát từ việc mức chênh lệch giá giữa các cửa hàng của TGDĐ và các cửa hàng tư nhân nhỏ lẻ đã được thu hẹp, khuyến khích khách hàng mua hàng tại các cửa hàng của chuỗi.

Như vậy, trong bối cảnh tăng trưởng Điện máy Xanh chậm lại, chuỗi thegioididong.com từng làm lên tên tuổi cho TGDĐ đang lấy lại vai trò hỗ trợ tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Điều này cũng thể hiện qua việc lãnh đạo TGDĐ chấp nhận quay lại mở mới các cửa hàng điện thoại sau 3 năm liên tiếp chỉ giữ nguyên hoặc đóng bớt các cửa hàng.