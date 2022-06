‘The Black Phone’ - phim bạo lực, ma quái

Trong phim kinh dị "The Black Phone", một chú bé nhận được sự trợ giúp của các thế lực siêu nhiên để đương đầu với tên bắt cóc, giết người hàng loạt đang giam giữ mình.

Thể loại: Kinh dị

Đạo diễn: Scott Derrickson

Diễn viên: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw

Điểm: 7/10

The Black Phone được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Joe Hill - con trai ông hoàng kinh dị Stephen King. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ hai dựa trên sáng tạo của cha con nhà King ra mắt trong năm nay. Bản làm lại Firestarter với Zac Efron trong vai chính đã phát hành hồi tháng 5 nhưng ít gây tiếng vang.

Dù tới 24/6 mới chính thức phát hành tại tại rạp, The Black Phone đã nhận phản hồi sớm khá tích cực từ báo chí và các cây bút phê bình. Màn hóa thân của hai diễn viên nhí Mason Thames (Finney) và Madeleine McGraw (Gwen) trong các vai chính lôi cuốn, tạo được bất ngờ cho khán giả.

Câu chuyện vượt ra khỏi nguyên tác văn học

Nhân vật chính của The Black Phone là Finney, một chú bé 13 tuổi tháo vát nhưng nhút nhát. Finney sống cùng em gái Gwen và bố ở một vùng ngoại ô vắng vẻ. Khu dân cư đang bị khủng bố bởi một kẻ thủ ác bí ẩn chuyên nhắm đến các bé trai ở độ tuổi thiếu niên. Một ngày nọ, trên đường về nhà, Finney đã chạm trán với gã đàn ông (Ethan Hawke) lái chiếc xe thùng nhét đầy bóng bay màu đen. Finney đã bị kẻ này bắt cóc và đem nhốt trong một căn hầm cách âm trống trải.

Trong căn phòng, Finney tìm thấy chiếc điện thoại gắn trên tường, nhưng dây cáp đã bị cắt đứt. Chiếc điện thoại đột ngột đổ chuông. Cậu nhanh chóng phát hiện ra thông qua chiếc điện thoại, mình có thể nghe thấy và trò chuyện với những nạn nhân đã bị sát hại của tên bắt cóc.

Dù chỉ còn là mảnh linh hồn vất vưởng, những thiếu niên xấu số vẫn tìm mọi cách để cứu Finney thoát khỏi cái kết bất hạnh. Cùng lúc đó, ở nhà, Gwen cũng quyết tâm tìm cho bằng được anh trai theo phương pháp chỉ riêng cô mới có thể thực hiện.

Tiết tấu chậm của The Black Phone có thể khiến khán giả dễ mất tập trung trong hồi đầu của bộ phim. Nhân vật gã sát nhân Grabber của Ethan Hawke phải chờ đến cuối hồi I mới được xuất hiện.

Khi thông tin The Black Phone sắp chuyển thể thành phim được công bố, độc giả của nguyên tác văn học từng bày tỏ băn khoăn các nhà làm phim sẽ làm thế nào để đưa câu chuyện từ trang sách lên màn ảnh.

“Bản thân truyện ngắn đó cũng chưa hoàn chỉnh”, nhiều bình luận nhận xét về The Black Phone của Joe Hill.

Truyện ngắn The Black Phone bắt đầu bằng cảnh cậu bé Finney ngồi trước cửa tiệm tạp hóa quan sát một gã đàn ông béo núc chật vật với những món đồ vừa mua từ hàng tạp hóa.

Finney quyết định giúp đỡ ông ta, và bị bắt cóc. Toàn bộ tác phẩm chỉ xoay quanh diễn biến trong tâm trí Finney, cuộc đấu trí giữa cậu với tên bắt cóc cũng như những cuộc trò chuyện với các hồn ma được kết nối bằng chiếc điện thoại đen và dẫn tới một cái kết mở lửng lơ.

Áng chừng, khoảng 40% những gì khán giả theo dõi trên màn ảnh là sáng tạo mới của nhà làm phim, trong nỗ lực cung cấp một mở bài đầy đủ thông tin hơn cũng như đưa cuộc phiêu lưu của Finney đến với cái kết xứng đáng.

Sự thêm thắt vừa đủ để cắt nghĩa nhiều diễn biến trong câu chuyện mà không dài dòng lạc tông. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một phim điện ảnh dài 102 phút, The Black Phone vẫn chưa thể cung cấp cho khán giả mọi đáp án họ cần.

So với truyện ngắn xoáy sâu vào yếu tố bất ngờ, đầy cảm giác bất an và chông chênh khi nhiều thông tin quan trọng cố tình bị bỏ trống, bản chuyển thể điện ảnh The Black Phone của Scott Derrickson (Sinister, Deliver Us Devil, Doctor Strange) có tiết tấu chậm, với kịch tính (và nỗi sợ hãi) được tích lũy theo thời gian.

Phim thuộc nhóm tác phẩm kinh dị “cháy chậm” (slow burn), với các đại diện như Rosemary's Baby (1968), The Omen (1976), The Blair Witch Project (1999)… In the Tall Grass (2019) chuyển thể từ tác phẩm của Joe Hill và Stephen King cũng thuộc nhóm phim này.

Cuộc đối đầu giữa con tin và kẻ bắt cóc

Trong thế giới của The Black Phone trên màn ảnh rộng, Finn và em gái có một bà mẹ sở hữu năng lực tâm linh khác thường. Nhưng món quà ấy sau cùng lại đẩy đời bà vào bi kịch.

Người bố bối rối khi gánh trách nhiệm thay phần vợ chăm sóc các con và trấn an nỗi sợ hãi của chính mình - khi giờ đây cả Gwen cũng dần bộc lộ năng lực giống mẹ. Bạo lực và men rượu là lối thoát mà ông tìm đến.

Không chỉ vẽ nên bức tranh gia đình phức tạp, bộ phim của Derrickson cũng thành công trong việc tái hiện môi trường học đường cuối thế kỷ XX với những mâu thuẫn tuổi mới lớn sinh động.

Ta có anh chàng “con nhà người ta” với tương lai rộng mở, một kẻ bắt nạt ỷ mạnh hiếp yếu, một thiếu niên có lối hành xử như người hùng màn bạc, một cô em gái bướng bỉnh với cái miệng không biết nể nang ai nhưng luôn trở nên nhỏ bé trước cậu anh thông minh nhưng nhút nhát…

Những câu chuyện với góc nhìn mở rộng, cùng dàn nhân vật được đào sâu tìm hiểu mang đến cho bộ phim thêm nhiều nét chấm phá tích cực về cảm xúc thay vì đơn thuần nỗi kinh hãi, tuyệt vọng xen lẫn sự mệt mỏi và căm ghét ngập tràn bên trong căn hầm.

Câu chuyện về cuộc sống của Finney trước biến cố càng được kể chi tiết, hiệu quả cảm xúc (kinh hãi, hoảng sợ, mệt mỏi, hoang mang…) mà nửa sau tác phẩm mang lại cho khán giả càng lớn.

Hai diễn viên nhí có màn diễn xuất thuyết phục. Phim cũng để ngỏ nhiều manh mối giúp cốt truyện có thể tiếp tục phát triển thành thương hiệu nhiều phần.

The Black Phone thuật lại cuộc đối đầu giữa một thiếu niên nhút nhát và kẻ bắt cóc, giết người hàng loạt trên cơ mình về cả sức vóc, quyền lực lẫn sự ranh ma. Hành trình của Finney đi từ nỗi hoang mang tới sự tò mò, hừng hực hy vọng trốn thoát trước khi rơi xuống đáy tuyệt vọng và tiếp tục hy vọng một lần nữa. Nỗi sợ hãi có ở đó, nhưng thường bị lu mờ trước mục tiêu đã sáng rõ - thoát khỏi căn hầm.

Theo dõi cuộc đào tẩu của Finney, nhìn cậu bé gầy gò xoay xở giữa căn phòng rộng thênh thang, trần cao quá tầm mắt, khán giả đôi khi bối rối với câu hỏi bao giờ nỗi thống khổ này kết thúc.

Finney có quá ít lợi thế trước tên bắt cóc. Cậu thậm chí còn thiếu đi sự dạn dĩ, chút ngông cuồng hay một nền tảng thể lực mạnh mẽ như nhiều nạn nhân trước đó. Nhưng thua càng đau thì chiến thắng càng ngọt ngào, điều này không chỉ đúng trong thể thao. Với sự trợ giúp từ những người đồng cảnh ngộ xấu số, Finney đã vẽ ra lối thoát của mình.

Ethan Hawke có trong tay sự nghiệp diễn xuất dày dặn, với nhiều màn hóa thân xuất sắc. Với The Black Phone, anh thủ vai tên bắt cóc, giết người hàng loạt The Grabber - cân đối hơn so với tưởng tượng của Joe Hill và có thêm một chiếc mặt nạ cười quỷ dị. Phần lớn thời gian, Grabber giấu mình dưới chiếc mặt nạ chỉ hở hai hốc mắt. Tuy thời gian lộ mặt trên màn ảnh không nhiều, Hawke vẫn xoay xở tốt với việc bộc lộ sự vặn vẹo trong tâm lý nhân vật mình thủ vai thông qua giọng nói.

Ngôi sao của bộ phim chính là Mason Thames và Madeleine McGraw. Nếu Gwen thu hút người xem vì cá tính mạnh bộc lộ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, phải tới lúc Finney đối đầu với The Grabber, khán giả mới thấy sức cuốn hút trong diễn xuất của Thames được bộc lộ mạnh nhất.

Bộ mặt lầm lì của Finney rất ít thay đổi xuyên suốt bộ phim, nhưng cách cậu bé nhìn kẻ bắt cóc mình lại cho thấy cơn sóng căm thù đang cuộn dâng, chờ đợi một khoảnh khắc bùng nổ.

Finney, Gwen cùng những chú bé dưới tầng hầm đều từng có một thời điểm là nạn nhân của bạo hành. Họ bị người thân trong gia đình, bạn bè ở trường học, thậm chí những người không quen biết, dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Núp sau lớp mặt nạ của cuồng nộ và bạo lực, những kẻ bắt nạt đều chung một ham muốn rũ bỏ nỗi bất an và khao khát cảm giác chiến thắng những kẻ vô phương chống cự.

Đó là một trận chiến không có người thắng kẻ thua. Kẻ sống sót không nhất thiết phải là người mạnh nhất, cũng như lối an toàn không phải lúc nào cũng dẫn đến thành công tuyệt đối. Nhưng trong tình huống sinh tử, chắc chắn thứ người anh hùng cần có luôn là cái đầu lạnh và lá gan để giáng cú đấm vào mặt kẻ thách thức mình - như những gì người bạn thân của Finney đã thể hiện ở đầu phim.

Bạo lực là một thế lực hiện diện xuyên suốt The Black Phone. Ngay từ đầu phim, khán giả đã thấy nhiều khoảnh khắc nhân vật “nói chuyện” với nhau bằng nắm đấm hay thắt lưng da, đe dọa sẽ ăn miếng trả miếng bằng ý đồ hủy hoại, thậm chí lựa chọn hành hạ và giết hại những người không quen biết để thỏa mãn nhu cầu bạo lực bị kìm nén…

Nó khiến bộ phim, đi xa hơn biên giới một tác phẩm kinh dị về kẻ đi săn và con mồi, trở thành tác phẩm về nạn nhân sống sót qua bóng ma mà những kẻ bạo hành reo rắc.