‘The Batman’ trở thành phim ăn khách nhất năm 2022

Sau hơn hai tuần phát hành, doanh thu toàn cầu của bom tấn siêu anh hùng “The Batman” đã cán mốc 500 triệu USD.

Forbes đưa tin tính đến hết ngày 16/3 (giờ Mỹ), bom tấn siêu anh hùng The Batman đã kiếm được 258,2 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Cùng với 247,5 triệu USD doanh thu từ các thị trường quốc tế, tác phẩm của đạo diễn Matt Reeves chính thức cán mốc doanh thu 500 triệu USD toàn cầu.

Theo Box Office Mojo, tổng số tiền bộ phim kiếm được từ việc bán vé tính đến nay đã vượt 505,7 triệu USD . Với kinh phí sản xuất vào khoảng 185 triệu USD , từ cuối tuần này, The Batman đã bắt đầu sinh lời cho Warner Bros. Quan trọng hơn, tác phẩm đã vượt qua Hồ Trường Tân 2, trở thành phim ăn khách nhất thế giới năm 2022.

Sau The Batman, Warner Bros. đã bật đèn xanh cho dự án ngoại truyện truyền hình về nhân vật trùm buôn ma túy Penguin (Colin Farrell). Ảnh: Warner Bros.

Doanh thu The Batman đã vượt qua thành tích của nhiều bom tấn siêu anh hùng khác cùng phát hành trong đại dịch. Các bộ phim gồm Venom: Let There Be Carnage ( 501 triệu USD ), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ( 432,2 triệu USD ), Eternals ( 402 triệu USD ) và Black Widow ( 379,7 triệu USD ).

Tác phẩm hoàn toàn có khả năng vượt doanh thu của Fast & Furious 9 ( 721 triệu USD ) và No Time to Die ( 774 triệu USD ). Trong kịch bản tốt nhất, The Batman có thể cạnh tranh với Spider-Man: No Way Home ( 1,87 tỷ USD ). Tuy nhiên, trong số các bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh DC do Warner Bros. sản xuất 10 năm qua, mới chỉ có hai tác phẩm vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD là Joker ( 1 tỷ USD ) và Aquaman ( 1,1 tỷ USD ).

Theo thống kê của cây bút Scott Mendelson từ Forbes, The Batman đã trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử với nội dung xoay quanh một tên giết người hàng loạt. Phản diện chính của phim, The Riddler (Paul Dano) là một kẻ khủng bố, một tên sát nhân liên hoàn nhắm vào giới cầm quyền Gotham.

Đến nay, điểm số của The Batman trên các trang chấm điểm phim vẫn duy trì ổn định. Các cây bút phê bình của Rotten Tomatoes đánh giá phim 7,6/10 với tỷ lệ phản hồi tích cực là 86%. Con số là 72/100 trên Metacritic, không chênh lệch nhiều so với thời điểm phim mới ra rạp.