'The Batman' thu 463 triệu USD sau 10 ngày

Thành tích "The Batman" đạt được không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát. Phim mang về doanh thu hơn gấp đôi kinh phí bỏ ra chỉ sau 10 ngày khởi chiếu.

Theo Variety, The Batman tiếp tục là bom tấn dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ với 66 triệu USD từ 4.417 rạp chiếu tuần qua, nâng tổng doanh thu nội địa lên 238,5 triệu USD .

Tại phòng vé quốc tế, phim"bỏ túi" thêm 66,6 triệu USD từ 75 thị trường nước ngoài. Tổng cộng, doanh thu toàn cầu của phim hiện vào khoảng 463,2 triệu USD .

Chỉ sau 10 ngày ra mắt, tác phẩm của Warner Bros. đã trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2022, đồng thời là phim có doanh thu cao thứ hai kể từ khi bùng dịch Covid-19. Chỉ có Spider-Man: No Way Home ( 792 triệu USD ở Bắc Mỹ) kiếm được nhiều tiền nhất ở phòng vé nội địa trong hai năm qua.

Robert Pattinson có màn trình diễn xuất sắc trong vai Người Dơi. Ảnh: Variety.

Tạp chí cho biết doanh thu The Batman đã giảm 51% so với tuần đầu ra mắt 134 triệu USD , song thành tích này vẫn tốt đối với một tựa phim được chuyển thể từ truyện tranh - dù là trước hay sau đại dịch.

Các bom tấn khác không được như vậy. Điển hình The Suicide Squad, Eternals, Black Widow và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã giảm mạnh từ 53% xuống 71% trong các tuần tiếp theo. Và các bộ phim chuyển thể khác của DC bao gồm Justice League, Batman v Superman: Dawn of Justice và Wonder Woman giảm từ 43% đến 69% sau tuần đầu ra mắt.

Cuộc phiêu lưu mới của Người Dơi có kinh phí 200 triệu USD là cú hích thương mại của Warner Bros.. The Batman là bộ phim chiếu rạp độc quyền đầu tiên của hãng trong hơn 12 tháng. Warner Bros. quyết định giữ phim tại rạp trong vòng 45 ngày trước khi đưa nó lên nền tảng HBO Max.