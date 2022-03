'The Batman' thu 40 triệu USD từ bán vé đặt trước

Tác phẩm siêu anh hùng với Robert Pattinson thủ vai chính được dự báo thu 225 triệu USD từ phòng vé toàn cầu trong những ngày đầu khởi chiếu.

Deadline đưa tin bom tấn The Batman đã có những suất chiếu sớm đầu tiên tại thị trường Hàn Quốc trong ngày 1/3 và thu về 1,7 triệu USD sau 24 giờ. Trong số các bộ phim về Batman, The Batman là bộ phim có doanh thu chiếu sớm tại Hàn Quốc cao thứ hai sau The Dark Knight Rises (2012). Đây cũng là thành tích mở màn tốt nhất mà một tựa phim Warner Bros. từng đạt được tại thị trường này kể từ tháng 3/2020 tới nay.

Theo một số nguồn tin, tại Bắc Mỹ, The Batman đã kiếm được ít nhất 40 triệu USD từ việc bán vé đặt trước các suất chiếu tối 3/3 và ngày 4/3. Ông Adam Aron, Tổng giám đốc điều hành cụm rạp AMC Theatres tại Mỹ, cho biết đơn vị buộc phải tăng giá vé phim The Batman do gia tăng chi phí biến đổi. Tuy nhiên, thay đổi sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của bộ phim.

Dàn diễn viên The Batman trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim tại New York hôm 1/3. Đạo diễn Matt Reeves không thể góp mặt do mắc Covid-19. Ảnh: Getty Images.

Tác phẩm với Robert Pattinson trong vai chính đang sở hữu ít nhiều lợi thế trước ngày ra rạp. Phim nhận phản hồi sớm từ giới phê bình với 87% đánh giá tích cực từ các cây bút trên Rotten Tomatoes. Sau sự kiện công chiếu, hiệu ứng truyền miệng của phim trên các diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội nhìn chung tích cực. Số ca mắc mới Covid-19 tại Mỹ cũng ghi nhận chiều hướng giảm, khuyến khích khán giả an tâm tới rạp xem phim.

Các chuyên gia dự đoán trong ba ngày cuối tuần sắp tới, The Batman thu ít nhất 115 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Con số là 110 triệu USD từ phòng vé quốc tế. Sau bốn ngày đầu tung hoành màn ảnh rộng, tác phẩm của đạo diễn Matt Reeves được kỳ vọng kiếm ít nhất 225 triệu USD toàn cầu. Trong điều kiện lý tưởng, con số có thể lên tới 245 triệu USD .

Tại Bắc Mỹ, The Batman là bom tấn kinh phí lớn đầu tiên được Warner Bros. phát hành độc quyền tại rạp kể từ tháng 12/2020. Trong năm 2021, hãng từng áp dụng chiến thuật phát hành song song các tựa phim điện ảnh mới tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến HBO Max. Tuy nhiên rất ít tác phẩm thành công khi phát hành theo cách này.