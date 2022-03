'The Batman' thu 248,5 triệu USD trong tuần đầu khởi chiếu

"The Batman" dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ với 128,5 triệu USD trong tuần mở màn, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 248,5 triệu USD.

Variety đưa tin The Batman thu về 128,5 triệu USD từ 4.417 rạp chiếu ở Bắc Mỹ, đánh dấu tuần mở màn tốt nhất năm 2022 của một tựa phim bom tấn. Đây là tác phẩm thứ hai vượt mốc 100 triệu USD trong tuần đầu tiên của đại dịch, xếp sau Spider-Man: No Way Home với 260 triệu USD vào tháng 12/2021.

Ở phòng vé quốc tế, cuộc phiêu lưu mới của Người Dơi thu hút 120 triệu USD từ 74 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 248,5 triệu USD . Đáng lẽ ra thành quả còn vượt con số này do Warner Bros. đã rút bộ phim khỏi thị trường Nga.

"Thật vui khi chứng kiến sự đón nhận tác phẩm từ công chúng", Jeff Goldstein, Giám đốc bộ phận phát hành nội địa của Warner Bros., cho biết. "Bộ phim dài ba tiếng không gây nhàm chán cho người xem. Đây là dấu hiệu tốt cho phim trên đường đua phòng vé. Tôi cảm thấy hiệu ứng truyền miệng của phim rất lớn", ông nói thêm.

Zoë Kravitz sánh đôi Robert Pattinson trong bom tấn dài gần 3 tiếng. Ảnh: People.

Theo tạp chí Mỹ, The Batman không bị ảnh hưởng lợi nhuận phòng vé vì không chiếu song song trên nền tảng trực tuyến như các phim khác của Warner Bros. hồi năm ngoái. Tác phẩm do Matt Reeves đạo diễn sẽ lên sóng HBO Max sau 45 ngày nữa.

Nhờ những đánh giá tích cực, sự đón nhận mạnh mẽ từ người hâm mộ và mức độ tò mò về chiếc áo Người Dơi của Robert Pattinson, The Batman được kỳ vọng mang lại chiến thắng thương mại cho hãng.

"Hơn 65% khán giả là nam giới xem The Batman vào tuần này, trong đó độ tuổi 18 đến 34 chiếm 60%. Doanh thu từ các rạp chiếu định dạng IMAX đặc biệt ấn tượng, chiếm 22,3 triệu USD trong tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim", Variety cho biết.

Uncharted có Tom Holland đóng chính cũng đạt thành tích tốt trong tuần. Ảnh: Variety.

Ở diễn biến khác, phim chuyển thể từ game điện tử Uncharted "bỏ túi" thêm 11 triệu USD từ 3.875 rạp chiếu, đẩy tác phẩm vượt mốc 100 triệu USD ở phòng vé nội địa.

Dog - phim gắn nhãn PG-13 do Channing Tatum đóng chính - tiếp tục gây bất ngờ khi vượt qua con số 40 triệu USD ở Bắc Mỹ vào cuối tuần. Đây là thành quả tốt cho tác phẩm có kinh phí đầu tư chỉ 15 triệu USD .