Phần phim tiếp theo về Người Dơi có phong cách khác biệt. Diễn xuất của Robert Pattinson cũng được đánh giá cao.

Thể loại: siêu anh hùng, tội phạm

Đạo diễn: Matt Reeves

Diễn viên: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell

Đánh giá: 8/10

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Lấy bối cảnh năm thứ hai Batman xuống đường hành nghề đánh trộm đuổi cướp, The Batman chứng kiến Bruce Wayne dần chìm sâu vào bóng tối của thành phố Gotham. Cho mình là hiện thân của báo thù, vị tỷ phú trẻ tin rằng đang bảo vệ di sản gia đình. Những người anh tin tưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thế rồi một sát nhân điên loạn với biệt danh Riddler nhắm vào những thành phần tinh hoa của thành phố.

Batman/Bruce Wayne phải lần theo các manh mối trong sự hỗn loạn dâng cao, đe dọa hủy hoại hoàn toàn Gotham.

Batman trẻ tuổi và vụn vỡ

Phiên bản trẻ của Batman do sao Chạng Vạng Robert Pattinson là một thanh niên còn thiếu kinh nghiệm. Anh mới chiến đấu chống tội phạm được vài năm, dù chưa thể gây dựng danh tiếng như biểu tượng của Gotham nhưng cũng đã khiến những kẻ thủ ác phải giật mình mỗi khi ra tay.

Ở đó, Bruce Wayne không phải là tay chơi quyến rũ như chúng ta thường nghĩ về. Dưới tầm nhìn của Matt Reeves, Batman lần này là chân dung một người trẻ vật lộn với sang chấn tâm lý, thông minh nhưng bất ổn. Anh xấc xược với quản gia, không chút vị tha với tội phạm, từ chối tình cảm, né tránh trách nhiệm.

Bruce Wayne xấc xược, né trách nhiệm. Và cũng anh là người sống quyết liệt với những nguyên tắc mà bản thân đặt ra.

Thiếu gia nhà Wayne thực sự không phải là một “siêu anh hùng”, mà đằng sau mặt nạ và áo choàng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt với đầy tổn thương. Anh ta là sản phẩm của sự hỗn loạn. Cuộc chiến với Riddler bòn rút Bruce Wayne cả về thể xác lẫn tâm trí, đồng thời là cánh cửa mở ra cho nhân vật này những cảm xúc mà anh đã kìm nén suốt bao năm.

Batman thời của Robert Pattinson hay được gọi là “emo Batman”, cũng bởi sự nhạy cảm, giận dữ, lúc nào cũng chực chờ bùng nổ cảm xúc, thấp thoáng sự tuyệt vọng cùng cực. Khi Người Dơi gằn giọng “Ta là sự báo thù” và xuống tay điên cuồng với kẻ ác, hoàn toàn thấy được sự mất kiểm soát. Đó cũng chính là điều làm nên sự khác biệt của Batman lần này với những thế hệ trước.

Bộ phim dành cho tín đồ trinh thám

The Batman ngay từ đầu đã xác lập phong cách khác biệt: đó là một tác phẩm noir (phim đen) đậm chất thám tử điều tra. Nó giống với các phim của David Fincher như Seven hay Zodiac hơn là The Avengers.

Qua đó, phim tách bạch khỏi thể loại siêu anh hùng nặng kỹ xảo, đậm tính giải trí thịnh hành ngày nay. Lấy cảm hứng từ điện ảnh thập niên 70 cùng các bộ truyện như Year One hay Ego, dự án của Matt Reeves đưa hình tượng Người Dơi trở lại với danh hiệu “thám tử vĩ đại nhất thế giới” mà khán giả đương đại đôi khi quên mất.

Tác phẩm đi theo mạch thời gian tuyến tính: Người Dơi phải giải mã được những câu đó do Riddler cài cắm, nếu không sẽ có những nạn nhân khác.

Trên hành trình đi tìm câu trả lời, Bruce phải đối diện với quá khứ mất mát, cũng như vén bức màn bí mật đằng sau hệ thống tham nhũng bại hoại.

Với thời lượng gần 3 tiếng, The Batman không khiến người xem cảm thấy dài dòng bởi hàng loạt tình tiết đan xen. Manh mối mà Riddler đưa ra khôn khéo, tàn ác, ấn tượng về xếp đặt. Khán giả cũng như nhân vật chính bị kẹt trong trò chơi mèo vờn chuột với hàng loạt câu đố. Tuy nhiên, một số chi tiết suy luận còn khiên cưỡng, lộ lỗi nội dung. Động cơ của Riddler rất rõ ràng, tuy nhiên phần cuối phim kịch bản có vẻ hụt hơi đã không tận dụng được hết lợi thế của thể loại.

Bức tranh sống động về Gotham

Cùng với đạo diễn hình ảnh Greig Fraser và nhà thiết kế sản xuất James Chinlund, Reeves xây dựng một “Batworld” chưa từng thấy trên màn ảnh. Phong cách kiến trúc gothic châu Âu chìm ngập trong bóng tối và cơn mưa bất tận khiến Gotham hiện lên đầy ma mị. Quảng trường nhốn nháo của thành phố trong khi đó lại gợi lên cảm giác về một New York đầy tội phạm những năm 70.

Nói Matt Reeves là bậc thầy về hình ảnh trong The Batman là không hề phóng đại.

Khán giả được chiêm ngưỡng một thành phố rộng lớn với tất cả tầm vóc và sự khác biệt của nó, từ những đường ray tàu trên cao, nhà chọc trời, đường hầm, các quán club nằm sâu dưới lòng đất cho đến tòa thị chính, nhà thờ… tất cả được dựng cực kỳ tỉ mỉ và thống nhất.

Có thể thấy sự tương phản giữa màu sắc, không gian của thế giới tinh hoa như Wayne Tower so với tông màu đỏ gợi sắc dục của các hộp đêm hay khu vực mà nàng miêu nữ Selena Kyle (Zoë Kravitz) sống.

Dàn diễn viên toàn sao tròn vai

Ngôi sao sáng nhất của The Batman – Robert Pattinson một lần nữa xác lập vị thế của mình như một nam diễn viên toàn tài tại Hollywood. Từ một sao trẻ suýt chết vai với thành công thương mại của Twilight, Pattinson dành nhiều năm trời rèn giũa trong hàng loạt dự án nghệ thuật độc lập để có màn trở lại vang dội trong các phim bom tấn.

Với dự án này, anh hút hồn người xem bằng vẻ lạnh lùng quyến rũ nhưng dường như lúc nào cũng dằn vặt khổ sở. Khi Bruce Wayne khoác lên mình bộ đồ Người Dơi, chúng ta không thấy một sự “thoát xác” hoàn toàn bởi dù là Bruce hay Batman, đó vẫn là một kẻ xa cách, cay đắng.

Trong khi đó, Paul Dano hóa thân vào hình tượng phản diện Riddler với sự hân hoan đáng sợ. Khoảnh khắc nhân vật này cười rít lên khiến tất cả phải nổi da gà. Trong khi Riddler của Jim Carrey trong Batman Forever là một kẻ pha trò kỳ quái, thì phiên bản của Dano là một kẻ giết người hàng loạt loạn trí.

Hắn khôn ngoan tận dụng lợi thế của mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến - gợi nhớ về một lịch sử dài của Mỹ với những kẻ da trắng cô độc xả súng vào người vô tội.

Thuộc top sao phụ chuyên “cướp sân” kép chính, Paul Dano rất giỏi trong các vai bất thường (There Will Be Blood, Prisoners, Swiss Army Man…). Nam diễn viên chứng minh vẻ ngoài vô hại có thể che giấu một con quỷ khủng khiếp thế nào.

Đối với Selena Kyle, Matt Reeves dường như bối rối không biết đưa miêu nữ vào câu chuyện như thế nào cho tự nhiên. Xuất hiện chủ yếu với vai trò nàng thơ của Batman, Kyle có động cơ khá mơ hồ. Zoë Kravitz mơ màng và quyến rũ nhưng vóc người nhỏ bé khiến những cảnh chiến đấu của cô trông giả.

Các diễn viên còn lại tròn vai nhưng không thực sự ấn tượng. Colin Farrell có vẻ như đã có khoảng thời gian vui vẻ trong bộ dạng không thể nhận ra của The Penguin. Jeffrey Wright không có nhiều đất diễn với vai James Gordon bị động. Quản gia Alfred Pennyworth của Andy Serkis mờ nhạt.

Có thể nói, The Batman đã mở ra một tương lai mới cho nhân vật vốn đã quá quen thuộc này. Đó là một chuyến đi đầy ngạc nhiên đến với Gotham đen tối, bạo lực. Matt Reeves đem đến động lực rõ ràng cho Người Dơi, để chúng ta cảm thấy thực sự nhân vật đang sống.