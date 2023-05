Thầy trò Mourinho vào chung kết cúp châu Âu mùa thứ 2 liên tiếp

Sau khi thắng 1-0 ở lượt đi, Roma mang đến Bay Arena lối chơi mang đậm "chất" Jose Mourinho. Đại diện Serie A không bận tâm đến mặt trận tấn công và dùng quân số để bịt mọi khoảng trống trước cầu môn.

Leverkusen được nhường thế trận nên sở hữu những thống kê vượt trội. CLB Bundesliga cầm bóng 60%, sút 23 lần. Tuy nhiên, Rui Patricio đã đứng vững để cản cả 6 cú dứt điểm trúng đích của chủ nhà. Ở lần duy nhất thủ môn người Bồ Đào Nha bị đánh bại, bóng lại tìm đến xà.

Không chỉ có Patricio, lão tướng Nemanja Matic cũng có ngày thi đấu xuất sắc. Anh trở thành tấm lá chắn vững chắc trước hàng phòng ngự với 12 lần thắng tranh chấp, 6 lần tắc bóng thành công, 3 lần chặn cú sút cùng tỷ lệ qua người thành công 100%.

Leverkusen đã làm mọi thứ có thể nhưng không thể tạo khác biệt trước hàng phòng ngự quá lì lợm của Roma. Đại diện Serie A dành toàn bộ thời gian trận đấu để tử thủ và không tạo ra dù chỉ một cơ hội tấn công đáng kể. Những phút cuối, Roma còn khiến đối thủ ức chế bằng những pha nằm sân câu giờ.

Trận đấu tại Bay Arena kết thúc với tỷ số pha dứt điểm là 23-1 nghiêng về Leverkusen. Tuy nhiên, tấm vé vào chung kết lại thuộc về Roma.

"Giallorossi" sẽ đến Budapest vào ngày 1/6 và đứng trước cơ hội giành cúp châu Âu thứ 2 liên tiếp, sau khi đã vô địch Europa Conference League mùa trước. Đối thủ thầy trò Mourinho cần vượt qua là Sevilla - CLB được mệnh danh là "Nhà vua của Europa League".

