Thầy giáo tử vong với 3 vết đạn trên đầu

Công an phát hiện nạn nhân tử vong dưới sông Lam, đoạn qua huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, trên đầu có 3 vết đạn.

Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của anh H.N.T. (39 tuổi, giáo viên một trường cấp 2 ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: H.D.

Tối 24/5, người dân đi qua cầu Bến Thủy 1 (đoạn qua huyện Nghi Xuân) phát hiện một đôi dép cùng xe máy trên cầu nhưng không có chủ nên báo lực lượng chức năng.

Qua tìm kiếm, công an phát hiện thi thể anh T. dưới sông Lam, cách chân cầu Bến Thủy khoảng 50 m.

"Phần đầu của nạn nhân có 3 vết đạn, nhưng chưa xuyên vào hộp sọ. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân tử vong của người này không phải do đạn bắn", lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân thông tin.