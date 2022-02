Thầy giáo ngoại ngữ dâm ô nữ sinh lớp 4

Nguyễn Bá Nghị, giáo viên môn tiếng Anh ở Thái Bình, thừa nhận việc sờ soạng chỗ nhạy cảm của nữ sinh lớp 4.

Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Nghị (45 tuổi, giáo viên môn tiếng Anh, trường Tiểu học An Vinh) về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Công an xã An Vinh, Quỳnh Phụ, trước đó nhận được tin trình báo của người nhà bé N. (10 tuổi, lớp 4, trường Tiểu học An Vinh) về việc học sinh này bị Nguyễn Bá Nghị sàm sỡ.

Cụ thể, hôm 16/2, khi dạy tại một lớp học tiếng Anh thuộc khối 4, Nghị có hành vi sờ soạng chỗ nhạy cảm của nữ sinh N.

Sau khi bị thầy dâm ô, nữ sinh này tỏ ra hoảng loạn, bất ổn tâm lý nên gia đình đã hỏi chuyện. N. kể lại sự việc trên và gia đình đã trình báo công an.

Nhà trường sau đó ra quyết định đình chỉ công tác đối với Nguyễn Bá Nghị để phục vụ điều tra.

Làm việc với công an, Nghị thừa nhận hành vi và cho biết đây là lần đầu thực hiện việc dâm ô học sinh.