Thấy gì từ sự trượt dốc của 'Người Kiến 3'

"Ant-Man 3" tuột dốc doanh thu, làm dấy lên mối lo ngại về tương lai bộ phim. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, còn sớm để kết luận tác phẩm thành công hay thất bại.

Doanh thu phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania (tựa Việt: Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới lượng tử) giảm 69% so với 105 triệu USD của tuần đầu, dẫn đến mức giảm lớn nhất vào cuối tuần thứ hai công chiếu trong lịch sử loạt phim này.

Theo Variety, đà trượt dốc mạnh mẽ của Ant-Man 3 làm dấy lên những tranh luận giữa các nhà phân tích và giới chuyên gia.

Nguyên nhân giảm doanh thu

Chính thức xuất hiện ở tất cả cụm rạp từ ngày 17/2, Ant-Man 3 lấy bối cảnh sau trận đại chiến với Thanos trong Avengers: Endgame (2019). Scott Lang (Paul Rudd đóng) bỏ bê công việc siêu anh hùng để tập trung phát triển sự nghiệp viết sách, kể lại những chiến tích của anh trong quá khứ.

Mặc dù bị giới phê bình và khán giá chê (BBC gọi Ant-Man 3 là dự án tệ nhất của Marvel), bộ phim vẫn ghi nhận khởi đầu tuyệt vời với hơn 100 triệu USD trong tuần đầu tiên và đạt doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất trong bộ 3 phim Người Kiến.

"Tôi không nghĩ việc phim bị chê là vấn đề lớn", Jeff Bock - nhà phân tích của Exhibitor Relations - nhấn mạnh. Ông nói thêm: "Ant-Man 3 có phần mở đầu tốt nhất trong loạt phim, bù đắp cho bất kỳ sự sụt giảm nào".

Không đáng ngạc nhiên khi phần lớn lợi nhuận của Ant-Man 3 đến từ tuần đầu. Vì trên thực tế, các phim Marvel ngày càng thu hút khán giả đến rạp xem nhanh để tránh nội dung bị tiết lộ ra ngoài. Và Ant-Man 3, với kinh phí 200 triệu USD , mở màn cho Giai đoạn 5 của MCU, cũng không ngoại lệ.

Paul Rudd và Evangeline Lilly trong Ant-Man 3. Ảnh: Hollywood Reporter.

Theo Variety, các chủ rạp - người định giá vé xem phim - đã tính thêm tiền cho các phim bom tấn trong dịp cuối tuần công chiếu. Do vậy, lượng khách hàng giảm vào cuối tuần thứ hai, kéo theo sự sụt giảm doanh thu của Ant-Man 3, là đương nhiên.

Không những thế, phim nhắm đến đối tượng khán giả nam nữ trẻ tuổi cũng chẳng hiệu quả gì khi đối đầu tác phẩm kinh dị mới của Universal, Cocaine Bear. Chỉ trong ngày 24/2, doanh thu của Cocaine Bear lên tới 8,65 triệu USD , vượt qua con số 8,3 triệu USD của Ant-Man 3.

"Kỳ nghỉ cuối tuần kết thúc cũng không thể cứu nổi Ant-Man 3", Shawn Robbins, nhà phân tích chính của BoxOfficePro, thở dài và nói.

Một số chuyên gia cảm thấy Ant-Man 3 không chỉ là sự cạnh tranh doanh thu trong kỳ nghỉ. Quan trọng hơn, phim này được cho là mở rộng xu hướng trượt dốc đáng lo ngại cho Marvel. Với mức giảm 69%, đây là sự sụt giảm tệ nhất lịch sử MCU, vượt con số 67,6% của Thor: Love and Thunder, 67,8% của Black Widow, 67,5% của Spider-Man: No Way Home, 62% của Eternals...

Tuy nhiên, ngoại trừ Black Widow được phát hành nền tảng Disney+, những bộ phim trên đã mang về ít nhất 760 triệu USD và nhiều nhất 955 triệu USD sau khi kết thúc thời gian chiếu rạp. Điều này chứng tỏ còn quá sớm để đánh giá Ant-Man 3 thành công hay thất bại.

"Người hâm mộ vẫn hào hứng với Người Kiến"

Chuyên gia đo lường thành công của phim điện ảnh bằng tổng thời gian nó tồn tại ở rạp. Và Ant-Man 3 được kỳ vọng cán đích với con số khả quan hơn các tác phẩm trước. Sau 2 tuần khởi chiếu, phim thu về 167 triệu USD ở Bắc Mỹ và 364 triệu USD toàn cầu. Phim được dự đoán sẽ vượt thành tích 392 triệu USD của Black Adam vào tuần tới.

Theo giới quan sát, Ant-Man 3 có thể kết thúc với khoảng 240 triệu USD trong nước, song còn quá sớm để ước lượng tổng doanh thu toàn cầu.

David A. Gross, nhà điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, đánh giá tình hình của bộ phim: "Con số cuối tuần mở màn của Ant-Man 3 là bước tiến lớn so với phần hai, vì vậy chúng tôi dám chắc các fan vẫn rất hào hứng theo dõi loạt phim này".

Theo Variety, từng có lập luận cho rằng Marvel không thể hấp dẫn ai khác ngoài đối tượng khán giả mục tiêu, nhưng những khán giả mục tiêu đó chắc chắn đáng tin cậy. Họ có thể tới rạp xem lại bộ phim nhiều lần mà không chán. Tất cả phim Marvel từ trước đến nay đều đạt được kết quả nhất quán đó.

Đồng tình quan điểm này, nhà phân tích Robbins khẳng định: "Người hâm mộ trung thành sẽ xuất hiện, dù thế nào đi chăng nữa. MCU đã thành công trong việc duy trì lượng khán giả lâu năm".

Giới quan sát kỳ vọng Ant-Man and the Wasp: Quantumania sẽ đạt doanh thu khả quan. Ảnh: Clutchpoints.

Không phải mọi phim Marvel đều được sản xuất với mục đích trở thành siêu bom tấn. Nếu so với các phần phim riêng của từng thành viên trong biệt đội Avengers, loạt Ant-Man chưa bao giờ hùng mạnh tại phòng vé. Dẫu vậy, nó vẫn tạo dựng được giá trị, thành công riêng.

Do đó, các nhà phân tích nhận định sự đón nhận kém nhiệt tình của Ant-Man 3 sẽ không mấy ảnh hưởng đến Guardians of the Galaxy Vol. 3 vào tháng 5 hoặc The Marvels vào tháng 11.

"Không phải lúc nào phim Marvel cũng vô địch phòng vé. Nhưng nếu so về thành tích, hầu hết tác phẩm của họ đều đạt được thành tích ổn", chuyên gia Jeff Bock kết luận.