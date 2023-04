Thấy gì từ những đêm nhạc liên tiếp bị hủy vì Hiền Hồ?

Mới đây, ban tổ chức đêm nhạc của Hiền Hồ và Đạt G thông báo hoãn. Lý do ê-kíp sản xuất đưa ra là Hiền Hồ rút khỏi sự kiện nên họ phải tính phương án mới. Trước đó không lâu, đêm nhạc của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình cũng bị hủy vì vấp phải phản ứng tiêu cực của khán giả.

Liên tiếp sự kiện bị hủy cho thấy phản ứng của công chúng dành cho Hiền Hồ vẫn khá tiêu cực. Con đường để cô trở lại showbiz không dễ dàng.

Sau khoảng 6 tháng không hoạt động vì vướng scandal, Hiền Hồ thông báo trở lại thông qua đêm nhạc riêng vào tháng 9/2022. Thời điểm đó, công chúng chỉ trích Hiền Hồ và cho rằng cô trở lại quá sớm. Với khán giả, 6 tháng chưa đủ để xem xét lỗi lầm của bản thân.

Nó thậm chí ngắn hơn cả quãng thời gian mà nhiều ca sĩ khác ở Vpop không phát hành sản phẩm. Ở Hàn Quốc, ca sĩ Irene vì bê bối mắng biên tập viên thời trang đã tạm dừng hoạt động một năm; Lucas vắng bóng gần 2 năm kể từ khi bị tố yêu nhiều người cùng lúc.

Trong khi đó, bất chấp phản ứng của dư luận chưa “giảm nhiệt”, nhiều đơn vị tổ chức sự kiện đã mời Hiền Hồ biểu diễn để rồi hứng chịu “hậu quả”.

Tháng 11/2022, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM mời Hiền Hồ về biểu diễn tại Ngày hội tân sinh viên diễn ra tối 19/11/2022. Tuy nhiên, ngay khi hình ảnh Hiền Hồ được đăng tải, nhiều sinh viên phản đối gay gắt. Trường này sau đó đã phải loại Hiền Hồ khỏi danh sách ca sĩ biểu diễn.

Cuối tháng 3 vừa qua, đơn vị tổ chức đêm nhạc của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình ở Quảng Ninh thông báo hủy diễn. Theo đó, sự kiện dự kiến diễn ra ngày 22/4 nhưng nhiều khán giả tràn vào fanpage của đơn vị này để bày tỏ nỗi bức xúc. Họ tuyên bố tẩy chay ê-kíp khi “dung túng” cho nghệ sĩ có đời tư tai tiếng. Ban đầu, ê-kíp tỏ ra “bất cần” và trả lời không quan tâm đến chuyện cá nhân của ca sĩ. Phản hồi này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến khán giả tức giận, kêu gọi nhau tẩy chay chương trình.

Trao đổi với Zing, ông Hoàng Việt Anh - đại diện đơn vị tổ chức đêm nhạc - cho biết lý do hủy bỏ sự kiện là vấp phải rất nhiều ý kiến gay gắt từ khán giả và khách hàng.

“Chương trình vấp phải rất nhiều ý kiến gay gắt từ khán giả. Trên tinh thần cầu thị, tiếp thu, lắng nghe ý kiến, phản ánh của khán giả và khách hàng, chúng tôi đi đến quyết định hủy show”, đại diện ban tổ chức nói.

Ngoài ra, Hiền Hồ còn liên tục được mời biểu diễn ở Mỹ vào tháng 2 hay các ngày 18-19/3 và 24-25/3. Hình ảnh của cô thậm chí xuất hiện ở chính giữa nhiều poster quảng bá. Nếu không rút khỏi show, cô còn có đêm nhạc với Đạt G vào tháng 5 tới.

Sports Today đưa tin thời điểm bê bối Burning Sun của Seungri (cựu thành viên Big Bang) nổ ra gây rúng động dư luận Hàn Quốc, và cựu Chủ tịch Yang Hyun Suk của YG Entertainment cũng bị điều tra vì nghi có liên quan, công chúng đã tẩy chay tất cả nghệ sĩ trực thuộc công ty này.

Khi đó, hội sinh viên Đại học Myongji mời nhóm nhạc iKON của YG Entertainment làm ca sĩ cho lễ hội. Tuy nhiên, sinh viên trường này phản đối với lý do: "Hành động tiêu thụ sản phẩm của YG Entertainment có thể được coi là sự đồng cảm gián tiếp với những hành vi xấu xa".

Người tiêu dùng ngày nay không thể tha thứ cho sự kiêu ngạo chế giễu họ và hành vi vô trách nhiệm, vô đạo đức của công ty, tờ Sports Today viết.

Tại Hàn Quốc, việc mời những nghệ sĩ bê bối tới tham gia sự kiện thường bị công chúng coi là “tiếp tay” hay “đồng cảm”. Nhiều công ty sản xuất, đài truyền hình vì thế bị tẩy chay lây.

Tại Việt Nam, văn hóa tẩy chay của công chúng chưa triệt để và mạnh mẽ như Hàn Quốc hay Trung Quốc nhưng sự việc gần đây của Hiền Hồ cho thấy khán giả đang dần khắt khe hơn. Đương nhiên, không phải tất cả khán giả phản đối muốn triệt đường trở lại showbiz của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, họ cho rằng cô chưa đủ chân thành với chỉ 6 tháng dừng hoạt động.

Và bằng chứng cho thấy khán giả chưa hoàn toàn tha thứ là phản ứng của họ về MV mới của Hiền Hồ lẫn việc Trịnh Thăng Bình lên tiếng xin lỗi.

Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn được Hiền Hồ ra mắt vào 26/2. Khi MV ra mắt, khán giả tuyên bố tẩy chay. Và đó là một trong những lý do khiến sản phẩm này có lượt xem thấp hơn nhiều MV trước của nữ ca sĩ.

"Hiền Hồ xinh và hát hay nhưng vì dính scandal nên tôi quyết tâm không xem MV của cô ấy”, “Tôi rất thích và hâm mộ Dennis Dang nhưng anh ấy kết hợp với Hiền Hồ, tôi nhất định không ủng hộ”, “Sao vẫn để ca sĩ vướng scandal đời tư như vậy tồn tại trong showbiz. Giới giải trí không khác gì cái chợ”, “Cô ấy vướng scandal nghiêm trọng về đạo đức và ảnh hưởng tới gia đình người khác. Do đó, tôi khó lòng có thể ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của cô ấy như trước”, khán giả bày tỏ.

Sau khi đăng ảnh đi ăn chung với Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình liên tục bị hủy theo dõi trang cá nhân. Ban đầu, lượt theo dõi trang cá nhân của Trịnh Thăng Bình là hơn 520.000. Tuy nhiên, tới khoảng 14h30 ngày 28/3, con số giảm xuống còn 516.000 lượt. Sau khoảng 30 phút tiếp theo, lượt follow giảm xuống 515.000 và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sau đó, Trịnh Thăng Bình lên tiếng giải thích mối quan hệ với Hiền Hồ đồng thời gửi lời xin lỗi và ẩn hình ảnh chụp chung giữa hai người. Cũng có những bình luận cho rằng khán giả đang phản ứng quá mạnh với một bức ảnh nghệ sĩ chụp chung và chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vụ việc này lẫn nhiều show diễn của Hiền Hồ bị hủy bỏ cho thấy khán giả đã hành động thay vì chỉ tẩy chay bằng miệng như trước.

Trao đổi với Zing, chuyên gia truyền thông Phan Vĩnh Phúc nhận định sự trở lại của Hiền Hồ sẽ khó khăn bởi nhiều yếu tố, bao gồm nhà sản xuất, các ông bầu, những người tác động đến các chương trình đại chúng, nhà tài trợ, nhà đầu tư và cơ quan quản lý văn hóa, truyền thông.

Theo ông Phúc, hiện các nhà tài trợ không dám đầu tư cho sản phẩm, dự án của Hiền Hồ. Các nhãn hàng càng không dám mạo hiểm ký hợp đồng quảng cáo với cô. Do đó, thời gian này, Hiền Hồ nên tập trung trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức thay vì đối đầu với dư luận và anti-fan.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông qua Kế hoạch hành động cập nhật Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, quản lý người nổi tiếng trên mạng là một trong những nhiệm vụ chuyên đề trọng tâm và việc này được giao Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Từ tháng 10, nghệ sĩ, KOLs có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục sẽ bị áp dụng quy chế xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo).

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng việc cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm mạng xã hội (phong sát) đối với các nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật là điều nên làm và cần thực hiện nhanh chóng trên nền tảng các quy phạm pháp luật được xây dựng hoàn thiện.

Theo ông Tuấn, biện pháp này sẽ là hành lang kiểm soát, giúp các nghệ sĩ có định hướng hoạt động nghề nghiệp một cách nghiêm túc, chuẩn mực hơn, trả lại môi trường trong lành cho nghệ thuật.

