Thấy gì sau vụ con gái CEO Huawei thất nghiệp showbiz?

Diêu An Na, Trần Phi Vũ, Phạm Thừa Thừa tham gia showbiz và được nhận diện qua việc tên tuổi bị gắn kèm với người thân nổi tiếng. Điều này khiến họ gặp nhiều áp lực.

Đầu năm 2021, Diêu An Na gây chú ý với thông báo bắt đầu tìm kiếm sự nghiệp trong showbiz. Cô là con gái út của ông Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập hãng điện thoại Trung Quốc Huawei. Thay vì tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của cha, Diêu An Na chọn theo đuổi hào nhoáng trong ngành giải trí.

Bước vào showbiz Hoa ngữ với mác nghệ sĩ "con ông cháu cha", có sự hậu thuẫn tài chính và tiếng tăm của gia đình, Diêu An Na cũng không tránh được "ác mộng" thất nghiệp.

"Công chúa" chịu cảnh thất thế

Sinh nhật năm 23 tuổi, Diêu An Na tuyên bố gia nhập giới giải trí với tư cách nghệ sĩ dưới trướng công ty Thiên Hạo Thịnh Thế. Trên Sina, ngôi sao mới của showbiz xứ tỷ dân không giấu tham vọng được trao nhiều cơ hội thử sức ở lĩnh vực ca hát, thời trang và diễn xuất để sớm gặt hái thành công.

Ra mắt ngành giải trí một ngày, ái nữ tập đoàn Huawei trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí OK!, ký hợp đồng đại diện với một hãng xe hơi nổi tiếng, phát hành MV Backfire và có văn phòng đại diện riêng. Truyền thông Trung Quốc nhận xét đây là màn chào sân Cbiz chưa từng có tiền lệ.

Theo Sina, Diêu An Na chi hơn 500.000 NDT ( 78.000 USD )/ngày để duy trì độ nổi tên tuổi trên truyền thông vào thời điểm mới xuất hiện. Việc này được kỳ vọng giúp "công chúa Huawei" có thêm những bản hợp đồng tốt.

Diêu An Na vắng show sau một năm gia nhập ngành giải trí. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, sự dấn thân vào ngành giải trí của Diêu An Na gắn với tiêu cực. Cô liên tục nhận thất bại và vấp phải chỉ trích của khán giả về tài năng nghệ thuật chỉ ở mức trung bình.

Ba sản phẩm âm nhạc cô phát hành đều bị chê "giọng hát khó nghe, vũ đạo dở". Khi ghi hình show thực tế ăn khách Nhà hàng Trung Hoa 5, Diêu An Na bị đánh giá là thiếu tính giải trí, biểu hiện nhạt nhẽo và kém nhiệt tình. Tính cách ngại giao tiếp khiến nữ nghệ sĩ không chiếm được sự yêu mến từ khán giả như Đinh Chân hay Châu Dã.

QQ đánh giá triển vọng trong showbiz của Diêu An Na không cao: "Công chúa của ông Nhậm Chính Phi không có năng khiếu làm thần tượng, cũng không hợp làm ngôi sao giải trí". Theo trang tin, sự bất ổn của Diêu An Na diễn ra khi cô đặt chân vào giới nghệ thuật mà không trải qua bất kỳ quá trình đào tạo nào về thanh nhạc, nhảy hiện đại và quản lý hình thể trước ống kính.

Điều này khiến Diêu An Na càng cố gắng chứng tỏ bản thân với nhiều vai trò khác nhau, càng bộc lộ khuyết điểm. Con đường nghệ thuật của cô cũng vì vậy mà chật vật. Sự mờ nhạt khiến Diêu An Na bị chê thua kém cha và chị gái trong việc tạo lập địa vị, danh tiếng cá nhân tại xứ tỷ dân.

Sau 13 tháng thử sức trong giới nghệ thuật, Diêu An Na hoạt động với tần suất nhỏ giọt, sản phẩm nghệ thuật chưa vượt quá 10 ngón tay, lượng tài khoản theo dõi cô trên mạng xã hội Weibo cũng khiêm tốn với hơn 800.000 người. Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, Diêu An Na bị lu mờ trước nhiều tên tuổi.

Theo Sohu, dự án lớn duy nhất Diêu An Na nắm trong tay hiện nay là phim điện ảnh Cliff rising by the sea. Cô được ưu ái giao vai chính dù chưa có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào trước đó. Vì vậy, khán giả không mấy lạc quan vào sự thành công của dự án. Đầu năm 2022 đến nay, Diêu An Na chưa có thêm bất kỳ hoạt động nghệ thuật nổi bật nào. Cô mất hút trong showbiz Hoa ngữ.

Cung Yến, Phó chủ tịch công ty công ty môi giới nghệ sĩ Beijing Fuxing Media, nhận xét về sự thất bại của Diêu An Na: "Nếu chỉ ra mắt với danh nghĩa 'cô gái giàu có và người thân của người nổi tiếng nào đó', không có bất kỳ tài năng nào nổi trội, khả năng phát triển sẽ rất thấp. Họ có thể được tung hô thời gian đầu, nhưng số phận sau đó sẽ bấp bênh".

Áp lực của lứa sao gia thế

Theo Sina, vài năm trở lại đây, showbiz Hoa ngữ chứng kiến hậu duệ của người nổi tiếng nối gót anh chị hay người thân hoạt động nghệ thuật như Mã Tư Thuần, Phạm Thừa Thừa, Trần Phi Vũ, Âu Dương Na Na, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt. Bối cảnh gia đình vượt trội giúp lứa sao này thăng tiến nhanh trên con đường sự nghiệp.

Việc được công chúng biết đến là người nối dõi của tên tuổi nào đó giúp các ngôi sao mới dễ dàng giới thiệu bản thân. Nhưng mặt khác, họ cũng phải gánh tiếng dựa hơi gia thế, gặp phải những ý kiến đánh giá khắt khe của khán giả. Vì vậy, "chết danh" trở thành hiện tượng thường thấy ở nhóm các ngôi sao theo bước gia đình vào ngành nghệ thuật.

Trần Phi Vũ, Phạm Thừa Thừa hay Mã Tư Thuần bị đánh giá khắt khe về tài năng do có gia thế hơn người trong showbiz.

Trong chương trình Nhà hàng Trung Quốc, Diêu An Na phải đề nghị nữ diễn viên Ninh Tịnh không nhắc đến người cha tỷ phú hay gọi sao trẻ là "công chúa của ông Nhậm Chính Phi", đồng thời hy vọng đàn chị tin tưởng vào khả năng của cô.

"Tôi không lo lắng về tiền bạc, nhưng luôn lo lắng về việc người khác nhìn nhận tôi là con tỷ phú. Tôi có thể chưa làm tốt hôm nay, nhưng sẽ luôn cố gắng phấn đấu vì tương lai để định danh bản thân độc lập", Diêu An Na chia sẻ.

Trần Phi Vũ, con trai đạo diễn Trần Khải Ca và nữ diễn viên Trần Hồng, cho biết anh phải nỗ lực gấp nhiều lần để được công nhận, không bị mang tiếng núp bóng cha mẹ. "Tôi hy vọng ngày nào đó, mọi người nói bố của Trần Phi Vũ là Trần Khải Ca, thay vì vì gọi tôi là con trai của Trần Khải Ca như hiện tại. Tôi luôn muốn thành công và vượt qua cái mác con của ngôi sao", Trần Phi Vũ chia sẻ trên sân khấu lễ trao giải vào năm 2019.

Thời điểm mới vào showbiz, Trần Phi Vũ được cha mẹ hỗ trợ nhiệt tình. Điều này giúp nam nghệ sĩ có sự phát triển nhanh chóng ở mảng phim ảnh lẫn thời trang, song cũng khiến anh bị chỉ trích lấy gia thế đè bẹp cái tài.

Mã Tư Thuần đối diện với vấn đề trầm cảm vì không chịu nổi áp lực. Cô là cháu gái ruột của nữ diễn viên gạo cội - đạo diễn Tưởng Văn Lệ, dượng là nhà quay phim, đạo diễn nổi danh Cố Trường Vệ.

Vì vậy, nữ diễn viên luôn bị gièm pha dựa hơi gia thế nghệ thuật lớn mạnh mới được nhận giải Ảnh hậu tại Kim Mã 2016. Chịu bạo lực mạng thời gian dài cùng áp lực sự nghiệp phim ảnh đi xuống khiến sao nữ Thất Nguyệt và An Sinh mệt mỏi thể chất lẫn tinh thần. Năm 2020, Mã Tư Thuần phải tạm dừng đóng phim để điều trị bệnh tâm lý.

"Tôi vật lộn với định kiến của khán giả. Họ làm tôi cảm thấy có lỗi khi được sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt. Tôi có cảm giác tài năng của tôi bị xem nhẹ", Mã Tư Thuần nói.

Trên QQ, Phạm Thừa Thừa, em trai Phạm Băng Băng, cho biết ám ảnh việc bị người khác nói mình được khen nhờ chị gái. Theo nam thần tượng, việc bị đính kèm tên với Phạm Băng Băng khiến anh lo lắng về thất bại vì sợ làm chị gái bẽ mặt.