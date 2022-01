Thay đổi của 'Money Heist' bản Hàn Quốc

So với thông tin rò rỉ ban đầu, vai diễn Rio đã đổi diễn viên đảm nhận. Phiên bản Hàn của "Money Heist" do bộ đôi đạo diễn và biên kịch có thực lực trong giới điện ảnh phụ trách.

Ngày 18/1, Netflix xác nhận cho ra mắt phiên bản Hàn Quốc của bộ phim ăn khách toàn cầu Money Heist (tên gốc: La Casa de Papel). Bộ phim vẫn do nền tảng này đầu tư sản xuất, có tên Money Heist: Korea - Joint Economic Area.

Bộ phim hầu như tái hiện toàn bộ cốt truyện của phiên bản gốc, với số lượng nhân vật tương đương. Phim kể về vị giáo sư thiên tài lên kế hoạch thực hiện phi vụ trộm cắp có một không hai tại Triều Tiên, giúp sức cho Giáo sư là băng cướp tinh vi với các mật danh được đặt theo tên nhiều thành phố trên thế giới.

Trong đoạn trailer đầu tiên, nhân vật Giáo sư do Yoo Ji Tae thủ vai gây ấn tượng với vẻ ngoài thâm sâu, khó đoán. Giáo sư có khoảnh khắc đứng trước bức tường treo những chiếc mặt nạ độc đáo, lựa chọn chiếc mặt nạ biểu tượng cho vụ trộm. Ê-kíp đã đặt vào bức tường cả những chiếc mặt nạ truyền thống của Hàn Quốc, bên cạnh là mặt nạ Salvador Dali nổi tiếng trong phiên bản gốc của Tây Ban Nha.

Yoo Ji Tae trong vai Giáo sư của bản Hàn.

Dàn cast vào vai băng cướp khét tiếng trong bản Hàn cũng được tiết lộ. Trong đó, Berlin do Park Hae Soo đóng, Tokyo do Jun Jong Seo thủ vai, Moscow là vai diễn của Lee Won Jong, Denver do nam diễn viên Kim Ji Hun thể hiện, siêu mẫu Jang Yoon Ju "đá chéo sân" với vai diễn Nairobi, Helsinki do Kim Ji Hoon đóng và Oslo là nhân vật của Lee Kyu Ho.

Danh sách diễn viên hầu như trùng khớp với thông tin rò rỉ trước đó. Thay đổi duy nhất là vai diễn Rio. Ban đầu, thông tin rò rỉ khẳng định nhân vật Rio do diễn viên trẻ Park Jung Woo thủ vai. Nhưng theo trailer, vai diễn trên đã thuộc về Lee Hyun Woo - ngôi sao nhí một thời với bộ phim Cao thủ học đường.

Bộ phim do đạo diễn Kim Hong Sun sản xuất. Đạo diễn Kim là người đứng sau thành công của loạt phim trinh thám Voice (đài OCN), ngoài ra còn có các tác phẩm điện ảnh như The Chase (2017), The Con Artists (2014). Ông từng nhận giải thưởng Đạo diễn mới xuất sắc tại lễ trao giải Rồng Xanh.

Biên kịch của bộ phim bản Hàn là Ryu Yong Jae. Ông là biên kịch của các bộ phim trinh thám, giật gân như Pied Piper (Người thổi sáo), Psychopath Diary (Nhật ký đa nhân cách) hay Time Between Wolf And Dog. Ryu Yong Jae nổi tiếng với những kịch bản "bẻ lái" phút chót, gây ngỡ ngàng cho người xem. Điều này khiến người hâm mộ Money Heist tin rằng phiên bản Hàn sẽ duy trì được sự kịch tính, bất ngờ không kém bản gốc.