Thầy dạy võ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi

Phạm Văn Sỹ là người giỏi võ thuật, mở nhiều lớp dạy võ ở Nghệ An. Khám nhà anh ta, công an thu 2 khẩu súng thể thao, 3 dao kiếm, 4 quyển sổ ghi chép thông tin cho vay nặng lãi.

Ngày 4/6, đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Sỹ (34 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cảnh sát bắt, khám xét Phạm Văn Sỹ tại nhà riêng. Ảnh: Anh Quân.

Cảnh sát xác định Sỹ là kẻ cầm đầu đường dây cho vay tín dụng đen với lãi suất cao từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 108-180%/năm. Để đường dây hoạt động hiệu quả, Sỹ chiêu mộ những tên cộm cán trên địa bàn về làm đàn em của mình.

Phạm Văn Sỹ là người giỏi võ thuật, mở rất nhiều lớp dạy võ trên địa bàn. Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Sỹ đã cho 20 người ở huyện Diễn Châu vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng , thu lợi bất chính 500 triệu đồng.

Khi người vay tiền đến hạn mà không trả, Sỹ gọi điện đe dọa, uy hiếp và cho đàn em đến tận nhà thu tiền.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 20/5, Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp Phạm Văn Sỹ tại nhà riêng. Khám xét nơi ở của Sỹ, công an thu giữ được 2 khẩu súng thể thao, 3 dao kiếm, 4 quyển sổ ghi chép thông tin cho vay tiền…