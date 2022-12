Thất bại của 'Thanh Sói' và Ngô Thanh Vân

"Thanh Sói" được kỳ vọng tạo nên cái kết đẹp, bùng nổ sau một năm thất bại của phim Việt. Song tác phẩm đang có doanh thu không khả quan.

Sau một tuần ra mắt, Thanh Sói: Cúc dại trong đêm - phim hành động đến từ nhà sản xuất, đạo diễn Ngô Thanh Vân đạt mức doanh thu khiêm tốn 9,7 tỷ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Tác phẩm hiện đứng thứ hai trong top 7 bảng tổng sắp doanh thu, trước Đảo độc đắc ( 8,2 tỷ đồng ) và xếp sau Avatar: The Way of Water.

Nếu căn cứ vào doanh thu kể trên, phim khó tạo ra cú lội ngược dòng nào cho đến khi rời khỏi hệ thống rạp. Thanh Sói tiếp tục nối dài chuỗi thất bại về doanh thu của phim Việt trong nửa năm 2022 dẫu được giới chuyên môn lẫn khán giả kỳ vọng rất nhiều từ trước và trong khi công chiếu.

Có nhiều nguyên nhân để lý giải về thất bại của Thanh Sói. Song suy cho cùng, điều then chốt nhất là chất lượng tác phẩm đến từ nhà sản xuất Ngô Thanh Vân chưa đủ sức nóng để lôi kéo khán giả trước sự càn quét của bom tấn mang tên Avatar 2 tại rạp.

Nước cờ sai lầm của Ngô Thanh Vân

Thanh Sói là tác phẩm điện ảnh được giới chuyên môn và khán giả mộ điệu chú ý từ thời điểm mới công bố dự án (2020). Phim là phần tiền truyện của Hai Phượng - tác phẩm từng lập nên kỷ lục tại phòng vé Việt Nam vào đầu năm 2019 với tổng doanh thu lên đến 200 tỷ đồng , xếp thứ hai trong danh sách phim Việt ăn khách nhất, sau Bố già (Trấn Thành).

Trải qua hai năm với nhiều lần điều chỉnh lịch chiếu, cắt sửa để qua cửa kiểm duyệt, phim hành động của Ngô Thanh Vân chính thức trình làng vào ngày 23/12, trước dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch.

Theo Ngô Thanh Vân, Thanh Sói là dự án tâm huyết nhất trong sự nghiệp của cô, với kinh phí đầu tư công bố hơn 46 tỷ đồng . Tuy nhiên, với mức doanh thu hơn 8,8 tỷ đồng sau một tuần công chiếu, bom tấn hành động của Việt Nam trong năm 2022 chắc chắn lỗ nặng khi rời rạp.

Thanh Sói bao trùm bởi sự u tối xen lẫn loạt cảnh bạo lực gắn mác 18+. Ảnh: ĐPCC.

Về thời điểm công chiếu, ban đầu, nhà sản xuất sinh năm 1979 ấn định lịch phát hành Thanh Sói là 30/12. Song vài tuần trước khi phim ra mắt, Ngô Thanh Vân đột ngột quyết định thay đổi ngày công chiếu xuống 23/12, trùng với Đảo độc đắc của đạo diễn Lê Bình Giang.

Tính toán nói trên của Ngô Thanh Vân nhằm cải thiện doanh thu phòng vé khi ra mắt tác phẩm vào hai dịp lễ quan trọng là Giáng sinh và Tết Dương lịch. Song, giới quan sát cho rằng đây là nước đi có phần sai lầm của nhà sản xuất 43 tuổi khi một mặt, phải trực diện đối đầu với bom tấn Avatar 2, mặt khác lại giảm sút hiệu quả truyền thông khi tranh giành “miếng bánh” suất chiếu với đồng hương Đảo độc đắc tại rạp.

Một bộ phận khán giả thậm chí quyết định bỏ tiền mua vé xem Đảo độc đắc chỉ vì “thương cảm cho bộ phim bị nhà rạp đối xử thiếu công bằng”.

Hiệu ứng truyền miệng kém khả quan cũng là một trong những nguyên nhân khiến phim không đạt được doanh thu như kỳ vọng trong những ngày đầu phát hành. Dẫn đến, phim chỉ nhỉnh hơn Đảo độc đắc về doanh thu dù chất lượng, kinh phí đầu tư và số lượng suất chiếu vượt xa.

Ngô Thanh Vân đã lên tiếng nhận sai và mong nhận được thông cảm khi thay đổi lịch chiếu song kết quả về doanh thu đã thay cho câu trả lời từ công chúng.

Ngoài ra, trao đổi với Zing, ông Lê Hoàng Minh - đại diện của BHD Star - cho biết Thanh Sói hay Đảo độc đắc chọn đối đầu với bom tấn Hollywood tại rạp là chiến lược đầy rủi ro.

“Khi mà ngay cả các phim lớn nước ngoài cũng còn phải dời lịch chiếu để tránh đụng đầu trực tiếp với Avatar 2 ít nhất 2 tuần đầu thì việc các phim Việt ra mắt thời điểm này khá rủi ro. Mặc dù các nhà rạp sẽ cố gắng sắp xếp suất cho các phim Việt tốt nhưng với việc ra cùng lúc hai tác phẩm, trùng thời điểm với Avatar 2 thì buộc phải ưu tiên theo thị hiếu của khách hàng. Nếu phim nào tốt sẽ được xếp nhiều suất chiếu hơn”, ông Lê Hoàng Minh chia sẻ.

Cũng theo ông Minh, sau đại dịch, thói quen mua vé xem phim ra rạp của khán giả đã thay đổi. Họ sẽ cân nhắc, thận trọng hơn khi chi tiêu cho dịch vụ giải trí trong bối cảnh nền kinh tế ảm đạm. Khách hàng cũng có nhiều lựa chọn, thuận tiện về thời gian, không gian để thưởng thức phim điện ảnh thông qua các nền tảng xem phim trực tuyến.

Ngoài ra, nếu đặt bàn cân giữa việc chọn một bom tấn Hollywood được chờ đợi 13 năm đến từ thương hiệu James Cameron và một tác phẩm hành động “made in Vietnam”, để đảm bảo an toàn, khán giả sẽ ưu tiên mua vé xem Avatar 2.

Bất lợi tiếp theo có thể kể đến của Thanh Sói là ra mắt đúng thời điểm “trũng” của điện ảnh Việt. Khi mà hàng loạt thảm họa phim Việt nối tiếp nhau khiến khán giả mất niềm tin vào điện ảnh nước nhà, con đẻ của Ngô Thanh Vân sẽ không tránh khỏi số phận chung là bị ngó lơ.

Sự thất bại đau lòng về doanh thu phòng vé

Quan sát những hiện tượng phòng vé ở thị trường Việt Nam 2022, dễ nhận thấy, các phim có doanh thu cao đều đến từ nước ngoài gồm Ngược dòng thời gian để yêu anh (Thái Lan); Bỗng dưng trúng số (Hàn Quốc)...

Điểm chung trong thành công của các dự án kể trên đều đến từ việc bộ phim chạm đúng thị hiếu xem phim của khán giả Việt trong thời điểm hiện tại. Đạo diễn, nhà sản xuất nước bạn chọn kịch bản đơn giản nhưng chặt chẽ, tập trung vào câu chuyện, diễn xuất của dàn cast và truyền tải thông điệp tích cực.

Song những điều đó khán giả lại không tìm thấy ở Thanh Sói. Nhiều tình tiết trong phim lan man, thiếu logic, diễn xuất chưa trọn vẹn của dàn diễn viên chính như Thuận Nguyễn, Song Luân, Đồng Ánh Quỳnh khiến đứa con tinh thần của Ngô Thanh Vân không thuyết phục người xem.

Sau Trạng Tí, Thanh Sói tiếp tục là thất bại phòng vé của Ngô Thanh Vân. Ảnh: ĐPCC.

Khi phân tích thất bại của Thanh Sói, chuyên gia truyền thông Nguyễn Phong Việt viện dẫn trường hợp của Hai Phượng để so sánh. Anh nói Hai Phượng thành công, lập kỷ lục doanh thu khi chạm đến trái tim khán giả về câu chuyện tình mẫu tử, bên cạnh những màn hành động đẹp mắt.

Trong khi đó, phần tiền truyện của Hai Phượng lại tập trung khai thác câu chuyện về các băng đảng và thanh trừng trong thế giới ngầm, vốn xa lạ với số đông khán giả Việt. Tác phẩm mãn nhãn hành động nhưng lại thiếu đi thông điệp ý nghĩa, cảm xúc trọn vẹn đủ để khiến khán giả có thể mạnh dạn bỏ tiền mua vé xem phim Việt.

Từ trường hợp Thanh Sói, anh Nguyễn Phong Việt đưa ra dự đoán về bức tranh ảm đảm của thị trường phim Việt trong dịp Tết Nguyên đán và năm 2023.

"Sự ảm đạm của thị trường phim 2022 còn ảnh hưởng đến tận mùa phim Tết Nguyên đán và cả năm sau. Tới lúc này, tôi chưa thấy phim nào thật sự nổi trội và có thể tạo hiệu ứng bất ngờ để kéo khán giả đến rạp. Nói rộng hơn, trong năm 2023, phim Việt vẫn chưa thể khởi sắc nổi vì chất lượng không ổn định trên mặt bằng chung. Khủng hoảng tài chính khiến khách hàng thắt chặt chi tiêu. Theo tôi, bộ phim xuất sắc sẽ hút toàn bộ doanh thu, tạo ra đột biến, dù phim ngoại nhập hay nội địa", anh nói.