'Thanos' Josh Brolin bị chê lố lăng khi đăng ảnh khỏa thân

Nhiều khán giả không đồng tình với cách Josh Brolin khỏa thân để quảng bá cho dự án phim mới.

Screenrant đưa tin ngày 23/4, Josh Brolin đăng ảnh ngồi trên ghế trong tình trạng không mảnh vải che thân, chỉ đội mũ cao bồi. Tài tử tiết lộ đây là động thái quảng bá cho mùa 2 của loạt phim khoa học viễn tưởng Outer Range.

Nam diễn viên đăng ảnh khỏa thân. Ảnh: @joshbrolin.

"Thế giới đang thay đổi và chúng ta cần phải nhạy cảm với tất cả. Sức mạnh của tấm gương là tất cả, vì vậy chúng tôi là tấm gương. Chúng tôi không được phép đăng ảnh từ phim, và đây không thực sự là cảnh trong phim, mà chỉ là bữa trưa bên ngoài sa mạc Santa Fe", ông chú thích.

Screenrant gọi đây là bài đăng "táo tợn và hở hang", trong khi nhiều thành viên mạng không đồng tình với cách dùng cơ thể để PR phim của Brolin.

Có người viết: "Tuyệt vời chỗ nào vậy? Đàn ông trung niên thì không nên mặc quần áo à?". Người khác bình luận: "Bức ảnh là sự lố lăng".

Nhiều người còn chế giễu Brolin bay mất quần áo sau "cú búng tay của Thanos" - vai diễn nổi tiếng nhất của ông trong các phim tỷ USD của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Trước loạt tranh cãi trái chiều, Brolin không giải thích thêm.

Theo Fox News, đây không phải lần đầu nam diễn viên gây bàn luận về hình khỏa thân. Năm 2020, ông chú thích bức ảnh được vợ chụp: "Cuộc đời sẽ được đánh giá bằng tần suất bạn khỏa thân".

Josh Brolin nổi tiếng khi đóng vai Thanos. Ảnh: The Direct.

Josh James Brolin sinh năm 1968 ở Mỹ. Ông vào những vai nặng ký như Llewelyn Moss trong No Country for Old Men, Agent K trong Men in Black 3, và nổi tiếng nhất khi đóng "gã Titan điên" Thanos trong chùm phim Marvel.

Vai phản diện này giúp Brolin nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn, dù tạo hình của ông trên phim đã qua xử lý kỹ xảo. Trong sự nghiệp, Brolin được đề cử nhiều giải thưởng, trong đó có Oscar và SAG Awards.