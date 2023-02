Thành viên Super Junior xin lỗi vì văng tục

Theo Newsis, thành viên Super Junior lên tiếng xin lỗi sau loạt phát ngôn vạ miệng khi say xỉn. Kim Hee Chul thừa nhận hành vi văng tục, nhưng cho rằng bản thân không sai khi chỉ trích cộng đồng nữ quyền và bạo lực học đường.

Nam thần tượng bày tỏ: "Bất kể suy nghĩ của tôi là đúng hay sai, tôi xin lỗi vì đã sử dụng ngôn từ và cách diễn đạt thô lỗ. Tôi xin lỗi những người hâm mộ đã bị tổn thương vì vấn đề này. Tôi đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng".

"Nhưng dù có cố gắng ngẫm nghĩ lại như thế nào, tôi vẫn thấy mình không sai khi chỉ trích trang web đó, cũng như chuyện bạo lực học đường. Cảm ơn mọi người", Kim Hee Chul chia sẻ thêm.

Vào ngày 11/2, Kim Hee Chul làm khách mời tại buổi phát trực tiếp của người bạn, BJ Choi Goon. Anh gây sốc khi liên tục chửi thề, phát ngôn tranh cãi trong tình trạng say xỉn.

Hee Chul tham gia buổi phát trực tiếp. Ảnh: My Daily.

Hee Chul cho biết mình có mối quan hệ thân thiết với nam thần tượng, diễn viên Cha Eunwoo. Để khen ngợi Eunwoo, Heechul đã miêu tả anh này như một người bạo lực.

"Thử nhắc chuyện bạo lực học đường với Cha Eun Woo xem, nó sẽ văng tục liên mồm rồi bảo tôi đưa đám bắt nạt tới để tẩn ra bã”, anh chia sẻ.

Tiếp đến, ca sĩ chỉ trích trang web nữ quyền Woman's Generation trong khi bày tỏ sự ủng hộ với streamer Bokyem - người có tư tưởng thù ghét phụ nữ. Bực tức vì cộng đồng trên nhiều lần tấn công các nhóm nhạc nam, Hee Chul thú nhận: "Tôi từng ủng hộ Bokyem nhiều lắm đấy nhưng tôi chả nói cho ai hết. Làm quái có ai biết được chuyện này".

Ngoài ra, trong video, Hee Chul tiết lộ từng hủy lịch trình với nhóm để đi dự tiệc sinh nhật của bạn bè. Anh cho biết công ty quản lý cũng giúp đỡ bằng cách thông báo nam thần tượng bị ốm. Điều này khiến người hâm mộ Super Junior giận dữ. Một bộ phận khán giả khẳng định sẽ không bao giờ tin những thông báo thần tượng bị bệnh của SM Entertainment.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.