Thành viên nhóm nhạc BTS ra phim

“j-hope in the box” sẽ được ra mắt vào ngày 17/2. Phim xoay quanh album solo đầu tiên của J-Hope.

J-Hope được mệnh danh là "cỗ máy nhảy" của BTS.

Mới đây, dự án phim tài liệu của J-Hope - thành viên nhóm nhạc BTS – đã được tiết lộ. Chia sẻ trên Twitter, The Hollywood Reporter thông báo bộ phim mang tên “j-hope in the box” sẽ ra mắt vào ngày 17/2.

Tác phẩm này xuất hiện trong bối cảnh nhóm BTS đang tạm ngừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo luật pháp Hàn Quốc. Trong thời gian đó, các thành viên sẽ tập trung vào dự án solo. Nguồn tin tiết lộ, nội dung phim tập trung vào album solo đầu tiên của J-Hope và màn trình diễn của anh tại Lollapalooza (2022).

Trước đó, Park Ji-won - Giám đốc điều hành của Hybe, cho biết: “Đây là bước đầu của quá trình hợp tác lâu dài giữa Hype và Disney. Chúng tôi sẽ mang đến những nội dung dành cho khán giả trên toàn cầu, những fan yêu thích âm nhạc và nghệ sĩ của chúng tôi".

Nam ca sĩ trong solo album Jack in the Box. Ảnh: BIGHIT MUSIC.

Sinh năm 1994, J-Hope tên thật là Jung Ho-seok. Anh là một nam rapper, nhạc sĩ, vũ công và nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc. Đồng thời, J-Hope được biết đến là một thành viên tài năng trong nhóm nhạc đình đám BTS. Trước khi ra mắt, anh từng là tham gia nhóm nhảy Neuron thuộc giới underground và học các lớp nhảy tại Học viện Âm nhạc Gwangju.

Anh phát hành mixtape đầu tay Hope World vào năm 2018. Album được đón nhận tích cực, biến anh trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc sở hữu vị trí cao nhất trên Billboard 200 của Mỹ vào thời điểm đó. Tháng 9/2019, Chicken Noodle Soup của anh ra mắt ở vị trí 81 trên BXH Billboard Hot 100 của Mỹ.