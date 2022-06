Thành viên nào giàu nhất nhóm BTS?

RM (trưởng nhóm) sở hữu từ 20 đến 22 triệu USD , xếp thứ ba. Anh có khả năng hát, rapper và sáng tác hơn 130 ca khúc, từng hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế Lil Nas X, Fall Out Boy, Wale... Cuối năm 2021, giọng ca 28 tuổi chi 5,7 triệu USD tậu căn hộ ở Nine One Hannam - một trong những khu vực đắt đỏ nhất Hàn Quốc.