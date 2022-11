Thành trì của đảng Dân chủ lo lắng trước 'làn sóng đỏ'

Những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của đảng Dân chủ đã lần lượt xuất hiện tại New York trong tuần nước rút trước ngày bầu cử, khi khoảng cách cuộc đua thống đốc bang dần thu hẹp.

Tổng thống Joe Biden và Thống đốc Kathy Hochul vận động tại Yonkers, bang New York ngày 6/11. Ảnh: Reuters.

Trong chưa đầy một tuần, New York đã chào đón 4 nhân vật quan trọng của đảng Dân chủ nhằm tiếp thêm sự ủng hộ cho Thống đốc đương nhiệm Kathy Hochul trong cuộc đua với đối thủ Lee Zeldin của đảng Cộng hòa.

Từ hai người phụ nữ, gồm Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, bà Hochul sau đó còn đứng cùng sân khấu với cựu Tổng thống Bill Clinton, và mới nhất là Tổng thống Joe Biden.

Việc đảng Dân chủ bất ngờ đổ nhiều nguồn lực vào một bang vốn "xanh" như New York là điều bất thường, song nó xuất phát từ thực tế khi giới quan sát cho rằng khoảng cách giữa bà Hochul với ông Zeldin lúc này không phải một con số đủ an toàn, theo Politico.

Nối tiếp nhau

Cuộc chạy nước rút có thể tính từ ngày 3/11 khi Phó tổng thống Harris cùng cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nắm tay bà Hochul trên sân khấu ở Manhattan.

Đứng cùng nhau, ba người phụ nữ kêu gọi cử tri bỏ phiếu với thông điệp: Bầu cho bà Hochul hoặc quyền phá thai sẽ bị đe dọa, trong bối cảnh đây là vấn đề được đẩy lên cao trào sau phán quyết lật lại vụ kiện Roe v. Wade.

"Chúng ta cần những người cấp tiểu bang và địa phương có can đảm để đứng lên đương đầu với những gì đang xảy ra. Với điều đó, thống đốc là ai rất quan trọng", bà Harris nói với đám đông tại Đại học Barnard.

Từ trái sang, bà Kamala Harris, bà Kathy Hochul và bà Hillary Clinton tại cuộc mít tinh ở Manhattan ngày 3/11. Ảnh: AP.

Như bao đảng viên Dân chủ khác, bà Hochul dành phần lớn chiến dịch tranh cử cho vấn đề quyền phá thai sau phán quyết Roe v. Wade từ Tòa án Tối cao Mỹ.

Hai ngày sau đó (5/11), chồng bà Hillary, cựu Tổng thống Bill Clinton xuất hiện trước hơn 500 người ở Brooklyn, cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" nếu đảng Dân chủ thất thế trong kỳ bầu cử lần này.

"Đảng Cộng hòa muốn gì? Họ muốn các bạn sợ hãi và họ muốn các bạn nổi điên", ông Clinton nói, ABC News cho hay.

Cuối cùng, lần đầu tiên sau 50 năm, thành phố Yonkers mới lại đón một tổng thống Mỹ, khi ông Joe Biden xuất hiện trong ngày 6/11.

Tương tự những nhân vật đã vận động trước đó của đảng, tổng thống đương nhiệm hướng sự chỉ trích về ông Lee Zeldin, đặc biệt trong vấn đề tội phạm được quan tâm cao tại bang.

“Đối thủ của Thống đốc (bang New York) Kathy Hochul mô tả một trò chơi thú vị về tội phạm. Nhưng tất cả chỉ là nói được mà không làm được”, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện vận động ở thành phố Yonkers, bang New York, theo Hill.

Ngăn chặn tội phạm đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua giành chức thống đốc ở bang New York. Trong đó, ông Zeldin nhấn mạnh việc sẽ xử lý các vụ giết người thu hút quan tâm của dư luận ở thành phố New York. Dù vậy, số liệu thống kê cho thấy loại tội phạm này không cao hơn đáng kể so với những năm gần đây.

Thành trì "xanh" lung lay

Cuộc đua vốn tưởng như sớm được định đoạt lại bất ngờ nóng dần vào giờ chót, khi đối thủ của bà Hochul dần thu hẹp khoảng cách.

Theo khảo sát của Five Thirty Eight, bà Hochul dẫn trước ông Zeldin khoảng 7,2 điểm phần trăm. Đây sẽ là con số ấn tượng nếu New York là một bang chiến địa, nhưng nơi này vốn là thành trì lâu đời của đảng Dân chủ, với số thành viên đảng này tại bang gấp đôi so với đảng Cộng hòa, và đã không bầu cho ứng viên Cộng hòa nào trong hai thập kỷ.

Bà Hochul vẫn đang dẫn trước trong các khảo sát (màu xanh), nhưng khoảng cách dần bị ông Zeldin thu hẹp những tuần qua (màu đỏ). Đồ họa. Five Thirty Eight.

“Chúng ta có một cuộc bầu cử gần kề; đang có các cuộc bầu cử sát sao trên khắp đất nước", Chủ tịch đảng Dân chủ bang New York Jay Jacobs nói. "Tại Hạ viện, Thượng viện và, vâng, ngay tại đây, bang New York".

Ở bên kia chiến tuyến, ông Zeldin đã nắm bắt mối quan tâm của cử tri về tội phạm và chi phí sinh hoạt tại tiểu bang, với kỳ vọng nó sẽ lấn áp quyền phá thai hay các vấn đề khác trong ngày bầu cử.

Bruce Gyory, chiến lược gia của đảng Dân chủ, từng làm việc qua 3 đời thống đốc New York, nói rằng phụ nữ tuổi ngoài 40 thường chiếm 53% số phiếu bầu trong các cuộc tổng tuyển cử ở New York trong hơn một thập kỷ qua. Do đó, tập trung vào những vấn đề nhóm này quan tâm sẽ là lợi thế cho bà Hochul.

Bên cạnh đó, việc có sự hỗ trợ từ bà Hillary Clinton là một cú hích khi bà từng thắng cử hai nhiệm kỳ thượng nghị sĩ ở New York, cũng như hiểu rõ bang này do sống ở hạt Westchester.

"Mọi thăm dò đều nói bà Kathy Hochul đang dẫn đầu, và tôi mong bà ấy chiến thắng vào ngày 8/11. Nhưng bầu cử giữa kỳ luôn khó khăn với đảng cầm quyền", bà Hillary nói.

