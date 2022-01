Thanh tra việc mua sắm kit xét nghiệm nCoV tại Hà Nội

Thanh tra Chính phủ làm việc trong 30 ngày để làm rõ việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 19/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội.

Đoàn thanh tra có 6 thành viên, do ông Lê Ngọc Quang, Phó cục trưởng Cục I thuộc TTCP, làm trưởng đoàn.

Đợt thanh tra lần này diễn ra trong 30 ngày kể từ ngày công bố, không kể ngày lễ, ngày nghỉ. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 đến 31/12/2021, khi cần thiết có thể xem xét thêm trước và sau thời gian này.

Phó tổng TTCP Trần Ngọc Liêm cho biết đây là cuộc thanh tra đột xuất sau khi có một số sự việc xảy ra trong việc mua kit xét nghiệm. Do đó, Chính phủ chỉ đạo TTCP thực hiện cuộc thanh tra này. Phó tổng TTCP đề nghị UBND Hà Nội cử đầu mối cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đoàn.

Đối với đoàn thanh tra, ông Liêm yêu cầu lực lượng này thực hiện đúng theo nội dung đã được phê duyệt, thận trọng, công tâm, khách quan, khoa học.

Sản phẩm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á khiến một số lãnh đạo, cán bộ CDC nhiều địa phương bị khởi tố. Ảnh: H.T.

Sau khi tiếp nhận việc thanh tra, UBND Hà Nội đã giao Sở Y tế làm đầu mối cung cấp hồ sơ, tài liệu trực tiếp liên hệ với đoàn thanh tra. UBND cũng chỉ đạo các đơn vị, bệnh viện chuẩn bị những nội dung theo yêu cầu của đoàn.

Trước đó, Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội và UBND TP.HCM.

Đồng thời, TTCP cũng tham mưu Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế chống dịch thời quan qua.

Ngày 5/1, UBND TP.HCM đã giao Thanh tra thành phố thành lập đoàn liên ngành để thanh, kiểm tra đột xuất việc mua bán, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm rRT-PCR xác định Covid-19 tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

UBND TP.HCM cũng giao công an kiểm tra, xác minh việc đăng tải thông tin liên quan đến mua, bán thuốc điều trị Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện... phục vụ chống dịch không có nguồn gốc, xuất xứ thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác. TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm để răn đe trường hợp vi phạm, phòng ngừa tiềm ẩn phát sinh tội phạm kinh tế và chức vụ.

Chiều 31/12/2021, Bộ Công an thông tin về việc khởi tố thêm 12 bị can (7 bị can bị khởi tố trước đó) trong vụ thổi giá kit xét nghiệm SARS-CoV-2 gây bức xúc dư luận, xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á và các đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty Việt Á đã thông đồng, câu kết với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) cùng một số cơ sở y tế ở các địa phương ký hợp đồng cung ứng kit xét nghiệm nCoV trái quy định, đưa và nhận hối lộ, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 18/1, thiếu tướng Lê Quốc Hùng (Thứ trưởng Bộ Công an) cho biết vụ án trên tiếp tục được đấu tranh mở rộng vì các đối tượng liên quan còn rất nhiều.