Thanh tra 10 doanh nghiệp có dự án bất động sản tại Đồng Nai

Theo kế hoạch, trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định (23/11), đoàn công tác sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với UBND tỉnh Đồng Nai; thanh tra chấp hành pháp luật về đất đai đối với 3 địa phương cấp huyện: TP Long Khánh, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch.

Đối với 10 doanh nghiệp, ở cấp huyện có dự án tại thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) của Công ty CP Long Thành Riverside; dự án tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Vinh; dự án tại xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) của Công ty CP đầu tư LDG và dự án tại xã Long Đức (huyện Long Thành) của Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An.

Ở TP Biên Hòa, tại phường Tam Phước có các dự án của của các doanh nghiệp là Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Phước Thái, Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành Nhơn, Công ty TNHH bất động sản Gia Đức và Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Đại Phát.

Tại xã Long Hưng có các dự án của các doanh nghiệp là Công ty TNHH đầu tư kinh doanh bất động sản Long Hưng Phát, Công ty CP Southern Golden Land.

