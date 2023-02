Thành tích mới của 'Avatar 2'

"Avatar: The Way of Water" soán ngôi "The Avengers" tại Mỹ, lọt vào top 10 bom tấn có doanh thu cao nhất phòng vé nội địa mọi thời đại.

Avatar 2 thiết lập kỷ lục mới. Avatar: The Way of Water của James Cameron liên tiếp đón nhận tin vui sau hơn 6 tuần ra mắt. Theo Variety, ngày 2/2 đánh dấu cột mốc quan trọng khác cho bom tấn này khi thu về 623,5 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ, đánh bại The Avengers ( 623,4 triệu USD ) để trở thành phim có doanh thu nội địa cao thứ 10 trong lịch sử điện ảnh. "Giờ đây Avatar 2 đã lọt vào top 10. Siêu phẩm khoa học viễn tưởng đã thăng hạng trong danh sách nhưng hiện xếp sau Jurassic World (thứ 9 với 653 triệu USD ), Titanic (thứ 8 với 659 USD ) triệu) và Avengers: Infinity War (thứ 7 với 678 triệu USD )", tạp chí viết. Trên phạm vi toàn cầu, đây là bộ phim có doanh thu lớn thứ 4 trong lịch sử với 2,128 tỷ USD , chỉ xếp sau Avatar ( 2,92 tỷ USD ), Avengers: Endgame ( 2,7 tỷ USD ) và Titanic ( 2,19 tỷ USD ). Đặc biệt, 3 trong số 4 bộ phim này đều do Cameron đạo diễn. Avatar: The Way of Water vượt qua thành tích của The Avengers. Ảnh: Vanity Fair/Marvel. Nhờ sự quan tâm đặc biệt của khán giả quốc tế, phần tiếp theo của bom tấn Avatar đã vươn lên thành tác phẩm vượt mốc 2 tỷ USD nhanh thứ 2 sau Avengers: Endgame. 1,5 tỷ USD là doanh thu của phim này tại phòng vé quốc tế. Bên ngoài khu vực Bắc Mỹ, các quốc gia ghi nhận số vé bán ra cao nhất cho Avatar 2 gồm có Trung Quốc ( 238 triệu USD ), Pháp ( 137 triệu USD ), Đức ( 125 triệu USD ) và Hàn Quốc ( 103 triệu USD ). Ra rạp vào tháng 12/2022, Avatar 2 được kỳ vọng là cứu cánh cho điện ảnh giữa giai đoạn thị trường có nhiều biến động. Tương tự phần đầu, doanh thu bán vé của phim đã được thúc đẩy bởi định dạng Imax và 3D, cũng như lượng khách hàng trung thành ở mọi lứa tuổi. Theo báo cáo, Disney, công ty giữ bản quyền Avatar sau khi mua lại 20th Century Fox vào năm 2019, chi khoảng 460 triệu USD cho quá trình sản xuất và quảng bá bộ phim. Như vậy, Avatar 2 là một trong những bộ phim có trị giá đắt đỏ nhất từ trước đến nay. Phần thứ 3 của Avatar sẽ được ra mắt vào tháng 12/2024. Zoe Saldana và Sam Worthington tiếp tục đóng vai chính nhưng trong một bối cảnh khác. Chuyên mục Giải trí giới thiệu cuốn Hollywood: The Oral History. Đây là cuốn sách đầy ắp những câu chuyện trên phim trường, chi tiết kỹ thuật, giai thoại hài hước về các diễn viên, chiến lược của các nhà điều hành hãng phim hay sự phàn nàn về các nhà phê bình. 'Avatar 2' vẫn không có đối thủ Sau 6 tuần ra mắt, siêu bom tấn "Avatar: The Way of Water" của đạo diễn James Cameron vẫn dẫn đầu doanh thu, gần như không có đối thủ ở phòng vé. 'Avatar 2' vượt 'Thế giới khủng long' "Avatar: The Way of Water" đã hạ gục "Jurassic World" để trở thành phim có doanh thu cao thứ 7 trong lịch sử với 1,7 tỷ USD .