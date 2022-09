Thành phố nóng nhất Nhật Bản phát ô chống nắng cho trẻ đến trường

Chính quyền thành phố Kumagaya quyết định tặng những chiếc ô được thiết kế đặc biệt nhằm giúp trẻ nhỏ tránh khỏi cái nắng gay gắt khi đến trường.

Kumagaya là thành phố nằm ở phía bắc Tokyo, thường xuyên ghi nhận mức nhiệt cao nhất tại Nhật Bản, một phần do hiệu ứng phơn gây ra, theo The Guardian. Từ năm 2020, chính quyền thành phố đã khuyến khích trẻ tiểu học dùng ô khi tới lớp để tránh say nắng, đồng thời hạn chế lây nhiễm Covid-19.

Tuy nhiên, loạt câu hỏi được đặt ra là liệu những chiếc ô thông thường có giúp trẻ tránh nắng hiệu quả khi các em phải tới trường trong những ngày nắng nóng, nhiệt độ có thể chạm mức 35 độ C hoặc cao hơn. Vì thế, thành phố này quyết định sản xuất những chiếc ô mới để bảo vệ trẻ khỏi mùa nắng nóng.

Chiếc ô đặc biệt được chính quyền thành phố Kumagaya phát cho trẻ tiểu học. Ảnh: Mainichi Japan.

Theo Mainichi Shimbun, chính quyền thành phố Kumagaya đã phát minh một chiếc ô có thể che mưa và che nắng. Chiếc ô được thiết kế nhỏ gọn, chỉ nặng 336 gram, làm bằng sợi thủy tinh. Tán ô và tay cầm có màu vàng, được in hình hai chú gấu trắng - biểu tượng của thành phố thuộc tỉnh Saitama.

Dự kiến, hơn 9.000 chiếc ô sẽ được gửi đến các trường tiểu học trong thành phố để phân phát cho trẻ. Những em có hộ khẩu thành phố nhưng đi học ở nơi khác cũng được nhận ô tại tòa thị chính.

Ban đầu, thành phố Kumagaya dự định tặng ô cho trẻ trước kỳ nghỉ hè, nhưng việc sản xuất bị trì hoãn do dịch bệnh và nhiều nguyên nhân khác. Vì thế, đến tháng 9, kế hoạch này mới được thực hiện.

Các quan chức thành phố hy vọng những chiếc ô đặc biệt sẽ bảo vệ trẻ khỏi ánh nắng mặt trời, giúp các em duy trì khoảng cách an toàn trong đại dịch để không phải đeo khẩu trang trên đường đến trường và về nhà.

Năm 2022, nhiều địa phương tại Nhật Bản phải đối mặt với cái nóng kỷ lục kể từ năm 1875. Thành phố Isesaki, phía bắc Tokyo, ghi nhận mức nhiệt cao nhất ở mức 40,2 độ C, phá kỷ lục trước đó là 39,8 độ C vào tháng 6/2011.

Thành phố Tokyo cũng trải qua nhiều ngày nắng nóng cực đoan, nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C. Chính phủ phải cảnh báo người dân tiết kiệm năng lượng để tránh bị cắt điện.