Thành phố đẹp nhất xét theo 'tỷ lệ vàng'

Nếu tản bộ dọc theo 4 con đường chính ở trung tâm gồm Watergate, Northgate, Eastgate và Bridge (được xây dựng từ thời La Mã), du khách dễ dàng bắt gặp kiểu kiến trúc The Rows đặc trưng. The Rows tạo ra một con phố hai tầng với một lối đi dài, có mái che ở tầng một. Tầng trệt là các cửa hàng hay nơi trưng bày sản phẩm. Không ai thực sự chắc chắn lý do những con phố được xây dựng theo cách này vì chúng tồn tại ở duy nhất Chester. Ảnh: Wikipedia.