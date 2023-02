Thanh niên kiếm tiền từ clip đồi trụy trên Telegram

Lập nhóm kín trên Telegram, T. đăng clip đồi trụy rồi yêu cầu những người muốn tham gia nhóm phải đóng phí 200.000 đồng.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để xử lý L.Q.T. (29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo cảnh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện tài khoản Twitter “Trai Biên Hòa” thường xuyên đăng tải thông tin giới thiệu, kêu gọi mọi người nộp tiền tham gia nhóm kín trên ứng dụng Telegram để xem các đoạn video có tính chất đồi trụy.

Ngày 7/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa bắt giữ L.Q.T., thu giữ các thiết bị liên quan.

T. khai từ tháng 4/2022 đến nay đã đăng ký tài khoản và thành lập nhóm kín trên ứng dụng Telegram rồi đăng tải hàng trăm video, hình ảnh có chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Các thành viên muốn vào nhóm phải đóng cho T. số tiền 200.000 đồng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này có gần 300 người tham gia, qua đó giúp T. thu lời hơn 50 triệu đồng.