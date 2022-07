Thanh niên không bị tạm giữ sau vụ khống chế, sàm sỡ cô gái ở nhà trọ

Công an quận Đống Đa đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, bổ sung hồ sơ trước khi đưa ra quyết định có truy tố thanh niên sàm sỡ cô gái ở nhà trọ hay không.

Chiều 1/7, chỉ huy Công an phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ một cô gái ở địa bàn tố cáo bị khống chế, sàm sỡ nhà trọ.

Nam thanh niên bị tố được xác định là N.H.A. (18 tuổi, ở quận Đống Đa). Theo vị chỉ huy, sau khi xác minh, đơn vị đã triệu tập A. đến trụ sở để lấy lời khai. Sau đó, đơn vị cho thanh niên này về.

"Theo quy định, công an phường chỉ tạm giữ người trong 24 giờ", lãnh đạo công an phường nói và cho biết cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đang cùng VKSND tiếp tục điều tra, bổ sung tài liệu... trước khi đưa ra quyết định có truy tố hay không.

Cũng theo vị này, sau vụ việc, cơ quan chức năng cũng đã làm việc, thu thập lời khai của bị hại để củng cố hồ sơ.

Cảnh sát triệu tập nam thanh niên sàm sỡ cô gái. Ảnh: D.T.

Theo lời khai của A. tại Công an phường Kim Liên, tối 27/6, khi A. đi xe máy ở khu vực Giải Phóng đã nhìn thấy nạn nhân, nên đi theo về nhà trọ ở phố Đông Tác, phường Kim Liên, với mục đích sàm sỡ cô gái.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, khoảng 0h22 ngày 28/6, nạn nhân đi xe máy về nhà thì A. rình mò trước cổng. Anh ta lợi dụng lúc cô gái không chú ý, đã xông vào khống chế, một tay bịt miệng, tay còn lại sàm sỡ nạn nhân.

Cô gái liên tục chống cự khiến nam thanh niên bỏ chạy sau khoảng 30 giây thực hiện hành vi.