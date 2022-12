Thanh niên đăng gần 2.000 phim, ảnh đồi trụy lên Telegram

Lập nhóm “Sex Daily Club” trên ứng dụng Telegram, Phú đăng tải gần 2.000 phim, hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy để thu hút thành viên tham gia.

Công an làm việc với Trần Nguyễn Hoàn Phú.

Ngày 3/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an TP Đà Lạt bắt giữ Trần Nguyễn Hoàn Phú (25 tuổi, ngụ đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến nay, Trần Nguyễn Hoàn Phú đã sử dụng máy tính cá nhân lập nhóm “Sex Daily Club” trên ứng dụng Telegram. Để thu hút thành viên tham gia nhóm, Phú liên tục đăng tải gần 2.000 tệp phim, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy với tổng dung lượng hơn 85 GB.

Ngoài ra, Trần Nguyễn Hoàn Phú còn lập và quản trị nhiều hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, Zalo như “FwB Đà Lạt Fanclub”, “Friend with Bear Đà Lạt”...

Tại cơ quan Công an, Phú khai do thiếu hiểu biết về pháp luật nên không nhận thức được hành vi chia sẻ các nội dung khiêu dâm, đồi trụy trên không gian mạng là vi phạm pháp luật.