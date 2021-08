Thanh niên cố thông chốt, tông trọng thương cảnh sát

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Trịnh Anh Anh tăng ga với ý định thông chốt và tông trúng đại úy Lê Ngọc Dũng.

Trao đổi với Zing sáng 26/8, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đơn vị đang tạm giữ Trịnh Anh Anh (21 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Chống người thi thành công vụ.

Nghi phạm Trịnh Anh Anh. Ảnh: ANTĐ.

Theo cơ quan công an, chiều 25/8, tổ công tác 141 Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tại đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Khoảng 16h cùng ngày, lực lượng phát hiện Trịnh Anh Anh điều khiển xe máy không biển kiểm soát nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà tăng ga hòng thông chốt và tông trúng đại úy Lê Ngọc Dũng.

Đại úy Dũng bị thương nặng ở vùng đầu. Ảnh: ANTĐ.

Nghi phạm 21 tuổi ngã ra đường. Đại úy Dũng bị thương tích nặng ở vùng đầu, đa chấn thương, phải cấp cứu trong bệnh viện. Ngay sau vụ việc, tổ công tác đã bắt giữ Trịnh Anh Anh và bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra.