Thanh khoản nhà phố, biệt thự phía Nam về đáy 10 năm

Đà suy giảm thanh khoản nhà phố phía Nam vẫn tiếp tục lao dốc, riêng trong tháng 2, thị trường không ghi nhận căn nhà phố, biệt thự nào được giao dịch.

Dữ liệu nghiên cứu mới nhất của DKRA cho biết, nguồn cung nhà phố, biệt thự mới trong 2 tháng đầu năm giảm mạnh, chỉ ghi nhận 162 căn nguồn cung mới, giảm đến 57% so với cùng kỳ. Trong đó, cả 3 dự án mở bán mới đều thuộc giai đoạn mở bán tiếp theo và tập trung chủ yếu ở Bình Dương - chiếm 84% tổng nguồn cung.

Dẫu vậy, tỷ lệ tiêu thụ trong hai tháng cũng chỉ đạt 5% trên tổng nguồn cung ít ỏi trên. Đáng chú ý, tháng 2, thị trường phía Nam không ghi nhận căn nào được giao dịch. DKRA đánh giá đây là mức giao dịch thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Đơn vị này đồng thời cho biết thanh khoản trên thị trường thứ cấp cũng giảm mạnh. Theo đó, mặt bằng giá ghi nhận giảm 3-7% so với cuối năm ngoái, đáng chú ý khu vực Đồng Nai cá biệt có dự án ghi nhận mức giảm cao nhất lên đến 32%.

Diễn biến thị trường nhà phố/biệt thự tại khu vực phía Nam Nguồn: DKRA. Nhãn T10/2022 T11/2022 T12/2022 T1/2023 T2/2023 Nguồn cung căn 256 318 50 153 9 Tiêu thụ

33 175 23 8 0

Thực tế, đà suy giảm của thị trường không chỉ diễn ra mới đây mà đã bắt đầu từ những tháng cuối năm 2022.

Theo thống kê của Savills tại thị trường TP.HCM, năm ngoái thị trường ghi nhận nguồn cung sơ cấp nhà xây sẵn đạt hơn 1.600 căn, tăng 2% theo năm. Tuy nhiên, tỷ trọng nhóm sản phẩm trên 30 tỷ đồng tăng từ 7% năm 2018 lên 50% năm 2022, trong khi nhóm sản phẩm bình dân dưới 10 tỷ đồng giảm từ 50% năm 2018 xuống 20% năm 2022.

Điều này ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu thụ khi toàn thị trường trong năm 2022 chỉ có hơn 1.000 giao dịch, giảm 25% so với cùng kỳ. Không chỉ vì nguồn cung thiếu các sản phẩm vừa túi tiền, sức mua kém còn do chính sách tín dụng chặt chẽ. Đáng chú ý, lượng giao dịch quý IV/2022 giảm 70% theo quý xuống còn 112 căn, mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Các chuyên gia tại DKRA cho rằng với tình hình thị trường khó khăn như hiện nay, đặc biệt là lãi suất cho vay vẫn còn cao và pháp lý chưa được tháo gỡ, dự báo nguồn cung và sức cầu thị trường khó có những đột biến trong ngắn hạn.

Trong khi đó, về nguồn cung, các chuyên gia tại Savills kỳ vọng thị trường sẽ đón thêm 1.200 căn biệt thự, nhà phố trong năm nay. Các dự án đáng chú ý bao gồm các giai đoạn tiếp theo của The 9 Stellars (TP Thủ Đức), The Global City (TP Thủ Đức) và Senturia An Phú (TP Thủ Đức). Đây đều là các dự án đang được xây dựng và có pháp lý rõ ràng.

"Đến năm 2025, nguồn cung tương lai dự kiến đạt trên 5.500 căn. TP Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân sẽ cung cấp gần 70%. Ưu tiên phát triển nhà ở gắn với kết nối giao thông công cộng như các tuyến metro, đặc biệt tại khu vực Thủ Đức, Bình Tân, quận 7 và quận 12 theo Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030", báo cáo nêu rõ.