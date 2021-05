Thánh địa Mỹ Sơn được xây để làm gì?

Câu 8: Ngoài Thánh địa Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam còn có di sản thế giới nào? Hang Sơn Đòong

Chùa Non Nước

Phố cổ Hội An

Thành Trà Kiều Ngoài Thánh địa Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam còn có thêm phố cổ Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây là khu phố được hình thành từ thế kỷ 16-17, trước đây là thương cảng của miền Trung. Đến nay, khu phố cổ Hội An vẫn bảo tồn gần như nguyên trạng quần thể di tích kiến trúc, gồm nhiều loại hình như nhà ở, hội quán, đình chùa, miếu, giếng, cầu, nhà thờ tộc, bến cảng, chợ kết hợp với đường giao thông ngang dọc tạo thành các ô vuông kiểu bàn cờ, mô hình phổ biến của các đô thị thương nghiệp phương Đông thời Trung đại.