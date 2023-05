Thành công lớn nhất của Ten Hag tại MU là gì?

Chức vô địch League Cup hay một suất top 4 Premier League không nói lên hết dấu ấn Erik ten Hag mang lại trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Manchester United.

Ten Hag là một trong 5 HLV đưa MU lọt top 4 giải VĐQG ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt CLB.

Tầm quan trọng của một HLV trong bóng đá hiện đại ngày càng lớn, và mùa giải năm nay là minh chứng không thể rõ ràng hơn cho điều đó. Chelsea có mùa giải tệ nhất trong hai thập niên ngay cả khi đã chi tới 600 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ và thêm gần 100 triệu bảng nữa cho việc thuê mướn HLV. Sự sa sút của "The Blues" đến từ việc họ trải qua ba đời HLV từ Thomas Tuchel, Graham Potter và Frank Lampard.

PSG trải qua thêm một mùa giải thất bại nữa tại Champions League, khi Christophe Galtier cho thấy ông chưa đủ tầm dẫn dắt CLB nước Pháp. Bayern Munich có nguy cơ mất chức vô địch Bundesliga lần đầu tiên sau 10 năm, và quyết định sa thải Julian Nagelsmann giữa mùa là khởi nguồn cho tất cả. Điều tương tự cũng xảy ra ở Tottenham.

Chính vì thế, MU nên cảm thấy may mắn khi đang sở hữu một trong những HLV đáng xem nhất châu Âu hiện tại. Mùa giải đầu tiên của Ten Hag tại Old Trafford không quá xuất sắc về mặt thành tích nếu so với những người tiền nhiệm như Louis van Gaal, Jose Mourinho hay Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng điều quan trọng nằm ở việc cựu HLV Ajax thổi vào MU một triết lý bóng đá, tạo ra cấu trúc ổn định để đội bóng hướng đến tương lai.

Chủ nghĩa hoàn hảo của Ten Hag

Nhiều CĐV MU từng luyến tiếc khi đội nhà không thể mời Pep Guardiola về dẫn dắt. Nhưng gần một thập niên sau lời đề nghị bất thành từ Sir Alex Ferguson, "Quỷ đỏ" cũng đã tìm được một chiến lược gia với triết lý bóng đá và những nguyên tắc tương đồng HLV xứ Catalonia. Có một khoảnh khắc ở trận thắng 1-0 của MU trên sân Bournemouth tại vòng 37 Ngoại hạng Anh nói lên chủ nghĩa hoàn hảo của Ten Hag.

Khi bóng đến chân Scott McTominay trong vùng cấm Bournemouth, cầu thủ vào thay người này có thời gian để thực hiện cú sút, nhưng rồi dứt điểm cẩu thả và khiến MU không thể gia tăng cách biệt. Đối với phần lớn những người theo dõi trận đấu, đó có vẻ như chỉ là một pha bỏ lỡ thường thấy trong bối cảnh MU đã dẫn trước 1-0.

Nhưng Ten Hag không nghĩ thế. HLV 53 tuổi nổi giận với McTominay, hét vào mặt tiền vệ người Scotland và ra chỉ dẫn về cách cầu thủ nên sút thế nào để ghi bàn. Những cử chỉ quyết liệt và rõ ràng từ Ten Hag cho thấy ông đòi hỏi cao như thế nào ở đội bóng của mình. Từ thời còn là HLV đội trẻ Bayern Munich, Ten Hag đã nổi tiếng với ngoại hình và triết lý bóng đá giống Pep, người khi đó đang dẫn dắt đội một CLB nước Đức.

Gần một thập niên sau, cả hai đối đầu với nhau tại Ngoại hạng Anh trong một hoàn cảnh tương tự. Pep ở đỉnh cao chói lọi cùng Man City còn Ten Hag phải xây dựng lại một MU trông như vỡ nát. Mọi thứ với HLV người Hà Lan chỉ mới bắt đầu. “Tôi đã rất ngạc nhiên về ông ấy (Ten Hag)”, Casemiro thừa nhận đầu tuần này. "HLV không bao giờ hài lòng, luôn đòi hỏi nhiều hơn từ chúng tôi". Tiền vệ người Brazil đã làm việc với không ít HLV hàng đầu thế giới như Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane hay Tite, song cách anh tỏ ra "ngạc nhiên" với Ten Hag nói lên nhiều điều.

Ten Hag được kỳ vọng giúp MU lật đổ thế áp đảo của Man City và Pep tại nước Anh. Ảnh: Bayern.

Sự cầu toàn của HLV người Hà Lan là điều cần thiết để MU trở lại đỉnh cao. Tròn 10 năm trôi qua kể từ ngày Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, các CĐV MU đã chứng kiến đội bóng của mình sa sút nghiêm trọng về mặt vị thế. Tại một giải đấu khắc nghiệt như Premier League, chỉ sa sút vài năm cũng đủ khiến CLB của bạn thụt lùi. Mọi quyết định liên quan đến sự phát triển của CLB phải thật sự chính xác.

MU nay đã khác

Ten Hag hiểu điều đó. "Nước Anh đang là nơi tập trung của các cầu thủ giỏi, những nhà quản lý xuất sắc và nguồn tài chính dồi dào từ khắp nơi trên thế giới", Ten Hag nhận xét về sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh hiện tại, "Điều đó tạo nên một cuộc cạnh tranh tuyệt vời nhưng cũng là một cuộc chiến khó khăn và cam go (cho MU). Vì thế, bạn phải đưa ra những quyết định đúng đắn".

Ten Hag vì thế có lý do để tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo tại MU, song song với việc tạo ra một cấu trúc cũng như truyền đạt văn hóa bóng đá của mình ở sân Old Trafford. Nếu MU muốn đua tranh với Man City trong tương lai, họ cần xuất sắc ở mọi khía cạnh.

Sau gần một năm làm việc ở Carrington, Ten Hag nhận thức rõ hơn về những khiếm khuyết trong cách vận hành của MU. Chẳng hạn, Cristiano Ronaldo được mang về bất chấp những vấn đề siêu sao này có thể mang đến trong lối chơi hay phòng thay đồ. Không phải lời đề nghị chuyển nhượng nào của Ten Hag cũng được đáp ứng. Trong phiên chợ tháng 1, Ten Hag đòi mua thêm tiền đạo nhưng những gì ông có chỉ là Wout Weghorst.

MU không phải là một đội bóng được vận hành tốt trong một thập niên qua. Điều đó lý giải sự sa sút của CLB này. Ten Hag tất nhiên không thể một mình giải quyết mọi vấn đề ở Old Trafford, song cách HLV này dần thay đổi văn hóa bóng đá cũng như cách vận hành của đội bóng cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực. Cuộc đại phẫu ở sân Old Trafford chỉ mới bắt đầu và chưa bao giờ niềm tin cho tương lai với người hâm mộ MU lớn như lúc này.

