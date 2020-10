Thành bại của làn sóng phim remake Việt

Kế hoạch đổi chồng (2018): Bản gốc của Kế hoạch đổi chồng là bộ phim Argentina A Boyfriend for My Wife (2008). Trước đó, Hàn Quốc từng làm lại nguyên tác với tựa đề All About My Wife (2012). Tuy giữ được tinh thần của bản gốc, nhưng phiên bản Việt lại tỏ ra nhạt nhòa và đáng quên. Những thay đổi của biên kịch khiến phim trở nên gượng gạo với hàng loạt tình tiết gấp gáp, vội vàng. Diễn xuất của Quang Đăng, Hoàng Yến Chibi hay Trương Thanh Long là chưa đủ để thuyết phục người xem.