Thang Duy đi lên từ vực thẳm.

Nhiều năm hoạt động trong giới giải trí hào nhoáng, song Thang Duy chọn lối sống kín đáo, chuyên tâm đóng phim.

Sina đưa tin tại LHP Cannes 2022 vừa qua, Thang Duy là cái tên gây chú ý. Nữ diễn viên vào vai chính trong bộ phim Decision to Leave của đạo diễn Park Chan Wook. Tác phẩm này không chỉ lọt vào vòng cuối để tranh giải Cành Cọ Vàng cho Phim hay nhất, Thang Duy cũng được đề cử Nữ chính xuất sắc.

Sina bình luận mỗi hoạt động của Thang Duy tại Pháp đều nhận được sự quan tâm của khán giả Trung Quốc. Nhan sắc mặn mà, phong thái tự tin, thời trang giản dị nhưng vẫn cuốn hút của cô được truyền thông khen ngợi. Tuy không giành chiến thắng, Thang Duy vẫn được đánh giá là nữ diễn viên tài năng tại giới giải trí Hoa ngữ. Nhiều năm qua, điện ảnh nước này không có minh tinh nào được đề cử Nữ chính xuất sắc tại LHP Cannes.

Sự thành công của Thang Duy ngày hôm nay là nỗ lực không mệt mỏi, vượt qua thời kỳ đen tối bị cấm đoán, học hỏi ngoại ngữ không ngừng để tham gia đóng phim tại Hàn Quốc, Mỹ...

Bị cấm sóng vì cảnh nóng

Thang Duy sinh ra ở Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc), có bố là họa sĩ và mẹ là diễn viên kịch. Dù lớn lên trong một gia đình nghệ thuật nhưng ước mơ thuở bé của cô gái sinh năm 1979 là trở thành nhà khảo cổ học hoặc luật sư chứ không liên quan gì tới điện ảnh.

Thang Duy quyết định gia nhập làng giải trí sau một vài công việc làm mẫu năm 1997. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô chỉ mở ra khi Thang Duy làm hướng dẫn viên cho đạo diễn người Đài Loan Lại Thanh Xuyên trong chuyến đi của ông ở Trung Quốc.

Đạo diễn Lại từng nhận xét: "Một số ngôi sao không phải là diễn viên xuất sắc, rất nhiều diễn viên xuất sắc không phải là ngôi sao nhưng Thang Duy may mắn có cả 2 tố chất". Lại Thanh Xuyên chính là người đã giới thiệu Thang Duy và giúp cô có những vai diễn đầu tiên.

Bước ngoặt chỉ đến với Thang Duy năm 2006, khi cô vượt qua hơn 10.000 ứng viên để đảm nhận vai chính trong bộ phim Sắc, Giới của đạo diễn Lý An. Vai diễn này đem lại cho Thang Duy cả danh tiếng lẫn tai tiếng.

Vương Giai Chi - vai diễn để đời của Thang Duy, khiến cô vừa có danh tiếng, vừa bị cấm sóng.

Với Sắc, Giới, Thang Duy đoạt hàng loạt giải thưởng danh giá. Nhưng cũng vì Sắc, Giới, cô bị Hiệp hội phát thanh và truyền hình quốc gia Trung Quốc cấm diễn với lý do ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ. Một số nhà phê bình cho rằng những cảnh làm tình trong phim là thừa thãi và xếp Sắc, Giới vào danh sách phim khiêu dâm. Ngoài ra, Thang Duy cũng bị cho là "làm ô nhục hình ảnh phụ nữ Trung Quốc".

Vì bị cấp quản lý cấm sóng, các nhãn hàng cắt đứt hợp đồng quảng cáo, Thang Duy phải đi điều trị tâm lý. Không có dự án mới, nữ diễn viên sang Anh theo học diễn xuất và cải thiện vốn tiếng Anh. Đó là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời, một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp vừa mới chớm nở của nữ diễn viên.

Nỗ lực diễn xuất

Theo Sina, Thang Duy là một diễn viên luôn cố gắng, tự tạo áp lực cho mình đến mức stress.

Khi tham gia bộ phim Sắc, Giới, Thang Duy nhiều lần bật khóc khi phải hoàn thành những yêu cầu khắt khe của đạo diễn Lý An, để chứng minh cô xứng đáng với vai diễn.

Trong đó, có một cảnh đi trên đường, cô lại làm hao tốn phim, quay hơn 20 lần vẫn không đạt yêu cầu, khiến đạo diễn Lý An đứng bật dậy hét to: "Làm ơn, làm ơn đi uyển chuyển được không? Đi mà cũng không xong thì làm gì được nữa".

Áp lực với cô quá lớn, nhiều khi nước mắt tràn cả gương mặt và có giai đoạn Thang Duy còn mắc chứng rối loạn nội tiết vì stress.

Tuy nhiên, do lệnh cấm của cơ quan quản lý, sau bộ phim, sự nghiệp của Thang Duy trở lại con số 0. Sau đó, cô xin trở thành công dân Hong Kong để có thể tự do hơn trong công việc.

Sự nghiệp của Thang Duy khởi sắc trở lại nhờ tham gia bộ phim Thu muộn (Late Autumn) vào năm 2010, cùng tài tử Hàn Quốc Hyun Bin. Tác phẩm được các nhà phê bình xứ kim chi đánh giá cao và giúp cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại giải Baeksang thường niên lần thứ 47. Đây là lần đầu tiên, một diễn viên ngoại quốc thắng giải Nữ chính xuất sắc của Baeksang.

Thang Duy đi lên từ vực thẳm.

Thang Duy được đánh giá là một trong những ngôi sao tận tụy nhất với nghề. Năm 2013, khi đóng Finding Mr. Right, cô đã vác chiếc bụng bầu giả được làm từ túi gạo và bóng chì cả ngày chỉ để nhập vai sao cho đạt.

Trước đó, khi diễn vai người vợ nông dân trong Dragons, Thang Duy nhét bùn vào các kẽ móng tay. Cô học tiếng thổ âm Thượng Hải, Tô Châu, Quảng Đông, Hàn Quốc, tiếng Anh để phục vụ cho các vai diễn.

Tất cả những điều trên đôi khi không xuất hiện trên màn ảnh nhưng Thang Duy luôn chỉn chu đến từng chi tiết.

Nữ thần nghệ thuật của Trung Quốc

Sau những tháng ngày cơ cực, nỗ lực đi lên từ vực thẳm, hiện tại, nhiều đạo diễn nổi tiếng không ngần ngại mời Thang Duy vào vai chính trong các dự án nghệ thuật quan trọng.

Các giáo viên của Học viện Hý kịch Trung Quốc đánh giá: "Thang Duy không phải người xinh nhất, nhưng cô ấy có thần thái tốt, vẻ đẹp ngày càng mặn mà". Chính nét buồn man mác ấy rất phù hợp với những bộ phim đầy tính tự sự.

Thang Duy của ngày hôm nay trở thành khách mời quen thuộc của LHP Cannes và nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín thế giới, là một trong những nữ diễn viên của điện ảnh Hoa ngữ được truyền thông thế giới đặc biệt chú ý.

Cô xuất hiện có phần giản dị, mộc mạc, tại LHP Cannes, nhưng tự tin trong quá trình giới thiệu phim. Điều nữ diễn viên muốn là mọi người tập trung vào diễn xuất của cô trong Decision to Leave.

Thang Duy là đại diện tiêu biểu cho dòng phim nghệ thuật của Trung Quốc, là cái tên được các đạo diễn lớn tin tưởng.

Trong đó, Thang Duy vào vai Seo Rae, một người đàn bà vừa trở thành góa phụ sau khi chồng cô không may rơi khỏi vách núi. Cảm thấy vụ tai nạn có nhiều điểm chưa sáng tỏ, thám tử Hae Joon (Park Hae Il) đã bắt đầu đặt Seo Rae vào vòng nghi vấn. Bộ phim là cuộc chiến tâm lý của hai nhân vật, không biết ai là con mồi của ai, ai là người đang điều khiển cuộc chơi.

Diễn xuất của Thang Duy trong Decision to Leave nhận được nhiều lời khen ngợi. Bài bình luận phim của Deadline viết: "Các nhân vật nữ là điểm sáng của bộ phim, đặc biệt là Seo Rae qua màn hóa thân xuất thần của Thang Duy. Cô thể hiện một cách rất tự nhiên, hai khía cạnh cùng tồn tại trong bản thể một người phụ nữ - vẻ bên ngoài nghiêm nghị song hành với sức hấp dẫn ái tình bùng nổ từ bên trong. Đây cũng có thể là lý do Lý An từng chọn cô vào vai chính trong bộ phim Sắc, Giới (2007)".

David Ehrlich, cây bút phê bình của trang IndieWire, nhận xét những diễn biến tâm lý của nhân vật Seo Rae được Thang Duy thể hiện rõ nét, ấn tượng, khiến người xem cuốn theo bộ phim.

Chính sự tận tâm với nghề, lối sống kín đáo, không chạy theo những đam mê hào nhoáng khiến Thang Duy được coi là một ngôi sao tiêu biểu cho dòng phim nghệ thuật tại Trung Quốc.

Theo Sina, Thang Duy còn được khán giả yêu mến nhờ sự giản dị trong cuộc sống. Không như những ngôi sao khác, Thang Duy không có trợ lý riêng. Cô thường xuyên di chuyển bằng các phương tiện công cộng và ăn ở những hàng quán nhỏ. Thang Duy cho biết mỗi khi bị bắt gặp, cô chọn cách "đổi hướng ngồi và tiếp tục thưởng thức bữa ăn".

Nữ đạo diễn Dương Đình, người từng đạo diễn vở kịch Che Guevada, nhận xét: "Thang Duy giản dị lắm. Chúng tôi đóng kịch xong đều ăn cùng nhau hết. Con gái thường hay trang điểm làm dáng, ăn uống giải trí hết sức nghiêm ngặt, nhưng với Thang Duy thì không. Con bé không đặt nặng vấn đề vật chất".